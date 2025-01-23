Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Hoạch định chiến lược, kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các hoạt động marketing cho các sản phẩm, dự án và thương hiệu của Tập đoàn, bao gồm nhưng không giới hạn đến các công tác sau:

+ Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể cho các hoạt động phát triển kinh doanh của Tập đoàn;

+ Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể cho dự án;

+ Xây dựng ngân sách Marketing theo tháng, quý, năm theo các mục tiêu kinh doanh của dự án;

+ Điều hành thực hiện các chiến dịch Marketing phục vụ các hoạt động kinh doanh của dự án;

+ Giám sát, phân tích, đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing đã và đang triển khai nhằm kịp thời đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả công việc đồng thời định hướng các hoạt động mới cho các dự án;

+ Thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích cách thức triển khai các hoạt động marketing trên thị trường: sản phẩm, dự án, hành vi của khách hàng, thông tin đối thủ cạnh tranh...để cập nhật xu hướng, triển khai các ý tưởng phù hợp với sản phẩm, định hướng của tập đoàn để thúc đẩy kinh doanh;

- Đề xuất ý tưởng, giải pháp và triển khai các hoạt động chung của Ban Marketing;

- Báo cáo công việc trực tiếp đến Giám đốc Ban Tổng Giám đốc