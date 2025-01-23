Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, nhà C6 – khối II – Đường Trần Hữu Dực

- KĐT Mỹ Đình 1 – Nam Từ Liêm

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hoạch định chiến lược, kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các hoạt động marketing cho các sản phẩm, dự án và thương hiệu của Tập đoàn, bao gồm nhưng không giới hạn đến các công tác sau:
+ Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể cho các hoạt động phát triển kinh doanh của Tập đoàn;
+ Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể cho dự án;
+ Xây dựng ngân sách Marketing theo tháng, quý, năm theo các mục tiêu kinh doanh của dự án;
+ Điều hành thực hiện các chiến dịch Marketing phục vụ các hoạt động kinh doanh của dự án;
+ Giám sát, phân tích, đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing đã và đang triển khai nhằm kịp thời đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả công việc đồng thời định hướng các hoạt động mới cho các dự án;
+ Thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích cách thức triển khai các hoạt động marketing trên thị trường: sản phẩm, dự án, hành vi của khách hàng, thông tin đối thủ cạnh tranh...để cập nhật xu hướng, triển khai các ý tưởng phù hợp với sản phẩm, định hướng của tập đoàn để thúc đẩy kinh doanh;
- Đề xuất ý tưởng, giải pháp và triển khai các hoạt động chung của Ban Marketing;
- Báo cáo công việc trực tiếp đến Giám đốc Ban Tổng Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan
- Có 10 năm kinh nghiệm trong nghề trở lên, trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở tập đoàn BĐS.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1 nhà C6, khối II, Trần Hữu Dực, KĐT Mỹ Đình I, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

