Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH URIAH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 CT5B, Khu đô thị Văn khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch bài giảng và chuẩn bị tài liệu giảng dạy phù hợp với trình độ học viên.

Thực hiện giảng dạy các lớp tiếng Đức theo giáo trình đã được phê duyệt.

Đánh giá năng lực và tiến độ học tập của học viên, đưa ra phương pháp giảng dạy phù hợp.

Tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích học viên tham gia tích cực vào các hoạt động lớp học.

Cung cấp phản hồi và hỗ trợ học viên trong quá trình học tập.

Tham gia các hoạt động chuyên môn của trung tâm, như họp nhóm, bồi dưỡng chuyên môn.

Thường xuyên cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy mới về tiếng Đức.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Đức hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức.

Thành thạo tiếng Đức (trình độ C1 trở lên) và tiếng Việt.

Có kỹ năng sư phạm tốt, khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả.

Khả năng quản lý lớp học, tạo động lực học tập cho học viên.

Có khả năng sử dụng các phương tiện hỗ trợ giảng dạy (phần mềm, thiết bị...).

Có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề, nhiệt tình với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH URIAH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Thưởng thành tích khi học viên đạt kết quả tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH URIAH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.