Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LADIPAGE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 24, tòa MHDI Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG: BÀI TEST → PHỎNG VẤN CHUYÊN MÔN → PHỎNG VẤN VĂN HÓA

Lên ý tưởng và thiết kế bộ sản phẩm Key visual, concept thiết kế phục vụ cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo của LadiPage, các ấn phẩm nội bộ của LadiPage.

Lên ý tưởng thiết kế cho khách hàng ở mảng dịch vụ của LadiPage.

Nhận order các hạng mục thiết kế online/ offline từ team Marketing:

Online: Hạng mục chính bao gồm Landingpage, website, post Facebook, ebook và một số hạng mục khác như banner GDN, banner báo điện tử...

Offline: Standee, backdrop, Salekit, vật phẩm POSM...

Thiết kế, kiểm soát chất lượng về mặt giao diện của Landing Page.

Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại agency, ưu tiên ứng viên có portfolio cụ thể.

Tư duy sáng tạo. Sử dụng màu sắc linh hoạt, tính thẩm mỹ tốt.

Có kiến thức và kinh nghiệm thiết kế chắc: bố cục, chữ, màu sắc, khoảng cách trong thiết kế, concept thiết kế...

Sử dụng tốt các phần mềm đồ họa.

Có khả năng xây dựng ý tưởng tốt trong thiết kế.

Khả năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có kỹ năng xử lý tình huống tốt, kỹ năng phân tích yêu cầu công việc.

Tính cách chủ động tìm hiểu, có trách nhiệm, kiên trì.

Minh bạch, tôn trọng và lịch sự với các thành viên trong team.

Có máy tính cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LADIPAGE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

BASIC SALARY: 12.000.000 - 15.000.000

- Được đảm bảo quyền lợi theo pháp luật:

Được đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước;

Lương tháng thứ 13;

Phụ cấp ăn trưa;

Review lương 6 tháng/ lần;

- Văn hoá công ty:

Công ty đề cao work-life balance, không làm thêm giờ.

Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, không drama.

Công ty trẻ và đang phát triển mạnh nên luôn khuyến khích những ý tưởng mới và ghi nhận những đề xuất có tính đột phá.

Địa chỉ: Tầng 24, tòa MHDI Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LADIPAGE VIỆT NAM

