Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa Technosoft, 8/15 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Hành chính - Nhân sự:

Theo dõi và tổng hợp dữ liệu chấm công, nghỉ phép của nhân viên.

Hỗ trợ các công tác liên quan đến bảo hiểm, lương thưởng (Nếu có).

Hỗ trợ tổ chức onboarding cho nhân viên mới.

Hỗ trợ tổ chức các hoạt động nội bộ: sự kiện, sinh nhật, đào tạo nhân sự, văn hóa doanh nghiệp

Hỗ trợ công tác tuyển dụng:

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh truyền thông và nền tảng việc làm.

Sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn.

Hỗ trợ tổ chức phỏng vấn và phản hồi kết quả cho ứng viên.

Quản lý và cập nhật dữ liệu tuyển dụng.

Quản lý hồ sơ nhân sự:

Cập nhật lưu trữ hồ sơ nhân viên theo quy định.

Hỗ trợ soạn thảo và theo dõi hợp đồng lao động.

Hỗ trợ quản lý thông tin và dữ liệu nhân sự trên hệ thống.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

­Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp, sắp tốt nghiệp hoặc đang là sinh viên chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tâm lý học hoặc các lĩnh vực liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các hoạt động nhân sự hoặc tổ chức sự kiện nội bộ.

Có khả năng sử dụng tin học văn phòng tốt (Word, Excel, PowerPoint.)

Chủ động nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi cao.

Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập sinh có hỗ trợ; thỏa thuận chi tiết khi trao đổi.

Khen thưởng và phúc lợi: hoa hồng khi đạt KPI, thưởng theo thành tích/ hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc năng động, cơ hội học hỏi, thăng tiến cao.

Được học tập kiến thức chuyên môn, cách làm việc và phát triển bản thân không ngừng. Liên tục được đào tạo.

Cơ hội vào chính thức sau 3 tháng thực tập và thăng tiến rõ ràng nếu làm tốt, tận tâm

Được lắng nghe và trân trọng những cống hiến của bản thân.

Review công việc & lương thưởng 6 tháng / lần.

Hỗ trợ dấu mộc cho TTS.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin