Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đại Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đại Phát
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đại Phát

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đại Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 159/19 khu phố 9, đường số 11, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm các hoạt động về hành chính như soạn thảo công văn, quyết định theo yêu cầu của Ban lãnh đạo, theo dõi Công văn Đi - Đến, theo dõi dịch vụ chuyển phát nhanh của nội bộ Công ty
- Thực hiện theo dõi chấm công – tổng hợp chấm công hàng tháng, làm các đề xuất thanh toán và chế độ chính sách cho người lao động
- Tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự
- Quản lý con dấu Công ty
- Lập kế hoạch, phân công và tổ chức giám sát thực hiện công việc
- Phụ trách công tác chuẩn bị hồ sơ đầu vào cho Dự án
- Phụ trách chuẩn bị các cuộc họp, party của Công ty
- Mua sắm văn phòng phẩm, máy móc, trang thiết bị văn phòng phục vụ công việc của Công ty
- Chịu trách nhiệm quản lý việc bảo quản, giám sát sử dụng các máy móc, trang thiết thiết bị phục vụ công việc hàng ngày của Phòng: máy vi tính, máy in, bàn ghế, tủ tài liệu... và quản lý tài sản Công ty.
- Làm các thủ tục BHXH
- Thực hiện các đề xuất, tạm ứng, thanh toán, soạn hợp đồng liên quan
- Các công việc khác theo sự phân công của Người Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng tốt trong giao tiếp, phân tích, giải quyết vấn đề.
- Năng động, hoạt bát, nhạy bén, trung thực, có thái độ tốt trong công việc
- Am hiểu về quy định, chính sách của Nhà nước. Nắm vững Luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội.
- Có khả năng phối hợp, giao tiếp tốt với đồng nghiệp. Khả năng xây dựng các mối quan hệ tốt các đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý các xung đột và mâu thuẫn trong tổ chức

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đại Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH, 12 ngày phép/ năm
- Thưởng Tết, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và Công ty
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đại Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đại Phát

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đại Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 25 Đường số 3, Khu phố 2, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

