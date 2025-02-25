Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Kế toán bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6

- TT9, đường Foresa 1A, khu đô thị Tasco, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Phụ trách công việc giấy tờ liên quan tới đơn hàng để hỗ trợ sale: báo giá, hợp đồng, đối chiếu khối lượng,...
- Quản lý phụ tùng xuất nhập, thiết bị trên sổ sách, theo dõi điều phối sắp xếp xe vận chuyển giao/nhận đơn hàng
- Theo dõi các đơn hàng mình phụ trách, xuất hóa đơn, theo dõi đôn đốc thu hồi công nợ, các báo cáo nội bộ
- Các công việc hành chính văn phòng
- Các công việc khác theo sự sắp xếp của BGĐ

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: có từ 6 tháng kinh nghiệm vị trí kế toán bán hàng/ sales admin
- Độ tuổi: từ 22-30 tuổi
- Giới tính: Nữ
- Thành thạo tin học văn phòng, soạn thảo văn bản theo quy chuẩn
- Trung thực, nhanh nhẹn, tỉ mỉ, có trách nhiệm
- Trình độ học vấn: Từ cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: từ 08-10 triệu/tháng => Thu nhập: 10-12 triệu/tháng
- Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + phụ cấp ăn trưa + phụ cấp xăng xe, điện thoại + thưởng hàng quý
- Thưởng cuối năm theo đóng góp công việc
- Thưởng các ngày lễ lớn, quà tặng sinh nhật
- Tham quan du lịch hàng năm
- Đóng bảo hiểm và nghỉ phép đầy đủ theo quy định nhà nước
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến cao
- Thời gian làm việc: giờ hành chính từ thứ 2 tới thứ 7. Nghỉ chủ nhật và 02 chiều thứ 7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, TT9, foresa 1A, KĐT Xuân Phương, Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

