Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 6
- TT9, đường Foresa 1A, khu đô thị Tasco, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Phụ trách công việc giấy tờ liên quan tới đơn hàng để hỗ trợ sale: báo giá, hợp đồng, đối chiếu khối lượng,...
- Quản lý phụ tùng xuất nhập, thiết bị trên sổ sách, theo dõi điều phối sắp xếp xe vận chuyển giao/nhận đơn hàng
- Theo dõi các đơn hàng mình phụ trách, xuất hóa đơn, theo dõi đôn đốc thu hồi công nợ, các báo cáo nội bộ
- Các công việc hành chính văn phòng
- Các công việc khác theo sự sắp xếp của BGĐ
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: có từ 6 tháng kinh nghiệm vị trí kế toán bán hàng/ sales admin
- Độ tuổi: từ 22-30 tuổi
- Giới tính: Nữ
- Thành thạo tin học văn phòng, soạn thảo văn bản theo quy chuẩn
- Trung thực, nhanh nhẹn, tỉ mỉ, có trách nhiệm
- Trình độ học vấn: Từ cao đẳng trở lên
Tại CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: từ 08-10 triệu/tháng => Thu nhập: 10-12 triệu/tháng
- Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + phụ cấp ăn trưa + phụ cấp xăng xe, điện thoại + thưởng hàng quý
- Thưởng cuối năm theo đóng góp công việc
- Thưởng các ngày lễ lớn, quà tặng sinh nhật
- Tham quan du lịch hàng năm
- Đóng bảo hiểm và nghỉ phép đầy đủ theo quy định nhà nước
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến cao
- Thời gian làm việc: giờ hành chính từ thứ 2 tới thứ 7. Nghỉ chủ nhật và 02 chiều thứ 7 trong tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
