Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Kế toán bán hàng

1. Kiểm soát Hợp đồng khung trên PM.

2. Kiểm tra - cập nhật - theo dõi - lưu trữ (bản gốc): báo giá, hợp đồng bán hàng

3. Tiếp nhận, kiểm tra và duyệt lệnh xuất kho bước 1.

4. Lập hóa đơn bán hàng, lên công nợ.

5. Quản lý, bảo quản và bàn giao hoá đơn tới khách hàng tuân thủ qui định thuế

6. Theo dõi, kiểm soát thực hiện hợp đồng bán hàng

7. Hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ tuân thủ qui định thuế/qui định công ty.

8. Lên kế hoạch tự đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, tham gia các chương trình do Công ty tổ chức

9. Báo cáo công việc phát sinh, báo cáo chuyên môn tuần/ tháng/ năm theo quy định.

10. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo, phân công của Phụ trách BP HHCN /PP/KT

Yêu Cầu Công Việc

- Có khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá;

- Lập kế hoạch, kiểm soát thực hiện;

- Làm việc nhóm, độc lập tốt

- Địa điểm làm việc:

VP Hà Nội: 22 Thể Giao, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 12 - 15 triệu và Thưởng

- Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên sâu trong mảng kế toán

- Cơ hội được tham gia các hội thảo chuyên môn, nâng cao năng lực

- Chế độ phúc lợi hấp dẫn: BHXH, Tháng lương 13, thưởng hiệu quả công việc, teabreak, nghỉ mát hàng năm, các chương trình teambuilding…

- Trải nghiệm môi trường làm việc hạnh phúc với:

Hệ thống quản lý 4.0 hiện đại,

Văn hóa minh bạch và cởi mở;

Các hoạt động cộng đồng, gia tăng giá trị cuộc sống toàn diện,

Cơ hội phát huy hết tiềm năng để đóng góp vào doanh thu nghìn tỉ đồng của doanh nghiệp đứng vị trí số 1 trong ngành cung cấp nguyên liệu F&B tại Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN Pro Company

