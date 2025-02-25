Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN Pro Company

Kế toán bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN Pro Company

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 22 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Kiểm soát Hợp đồng khung trên PM.
2. Kiểm tra - cập nhật - theo dõi - lưu trữ (bản gốc): báo giá, hợp đồng bán hàng
3. Tiếp nhận, kiểm tra và duyệt lệnh xuất kho bước 1.
4. Lập hóa đơn bán hàng, lên công nợ.
5. Quản lý, bảo quản và bàn giao hoá đơn tới khách hàng tuân thủ qui định thuế
6. Theo dõi, kiểm soát thực hiện hợp đồng bán hàng
7. Hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ tuân thủ qui định thuế/qui định công ty.
8. Lên kế hoạch tự đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, tham gia các chương trình do Công ty tổ chức
9. Báo cáo công việc phát sinh, báo cáo chuyên môn tuần/ tháng/ năm theo quy định.
10. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo, phân công của Phụ trách BP HHCN /PP/KT

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá;
- Lập kế hoạch, kiểm soát thực hiện;
- Làm việc nhóm, độc lập tốt
- Địa điểm làm việc:
VP Hà Nội: 22 Thể Giao, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 12 - 15 triệu và Thưởng
- Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên sâu trong mảng kế toán
- Cơ hội được tham gia các hội thảo chuyên môn, nâng cao năng lực
- Chế độ phúc lợi hấp dẫn: BHXH, Tháng lương 13, thưởng hiệu quả công việc, teabreak, nghỉ mát hàng năm, các chương trình teambuilding…
- Trải nghiệm môi trường làm việc hạnh phúc với:
Hệ thống quản lý 4.0 hiện đại,
Văn hóa minh bạch và cởi mở;
Các hoạt động cộng đồng, gia tăng giá trị cuộc sống toàn diện,
Cơ hội phát huy hết tiềm năng để đóng góp vào doanh thu nghìn tỉ đồng của doanh nghiệp đứng vị trí số 1 trong ngành cung cấp nguyên liệu F&B tại Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN Pro Company

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22, toà Gelex, 52 Lê Đại Hành , quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-ban-hang-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job322026
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Legatek
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Legatek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Legatek
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Hạn nộp: 12/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HAPAS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
HAPAS VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Legatek
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Legatek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Legatek
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Hạn nộp: 12/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ TOÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ TOÀN QUỐC
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ phần VJS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu Công ty Cổ phần VJS Việt Nam
Trên 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CHI NHÁNH HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THỜI ĐẠI SỐ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CHI NHÁNH HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THỜI ĐẠI SỐ
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NĂNG LƯỢNG THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NĂNG LƯỢNG THẾ KỶ
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ phần ô tô con đường mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nam Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nam Thịnh
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nam Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nam Thịnh
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SƠN DDM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY TNHH SƠN DDM VIỆT NAM
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Nhật Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Nhật Minh
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BABU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BABU VIỆT NAM
Tới 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÌNH HƯNG THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÌNH HƯNG THỊNH
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO HÀ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO HÀ VIỆT NAM
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH thương mại và phát triển đầu tư Tuấn Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH thương mại và phát triển đầu tư Tuấn Anh
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ DVG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ DVG Việt Nam
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH May thời trang Nam Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PLAZA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PLAZA
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH
10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH HUEKT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH HUEKT VIỆT NAM
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm