Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Hải Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Hải Đăng
Ngày đăng tuyển: 31/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Kế toán công nợ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty Cổ Phần Hải Đăng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 38 đường 94, phường Thạnh Mỹ Lợi, tp. Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận hợp đồng kinh tế từ các bộ phận, sau đó kiểm tra nội dung, điều khoản có liên quan đến việc thanh toán, thêm mã khách hàng, nhà cung cấp(đối với khách hàng mới thì thêm vào solomon), sửa mã(đối với trường hợp khách hàng, nhà cung cấp có chuyển nhượng, thay đổi), theo dõi từng hợp đồng trên phần mềm quản lý tài chính kế toán.
- Xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp
- Xác nhận hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán
- Kiểm tra công nợ
- Thường xuyên liên lạc với các bộ phận và cán bộ quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng
- Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, tách khoản nợ theo hợp đồng khi khách trả tiền.
- Theo dõi tiến độ của các hợp đồng mua bán, dịch vụ trong và ngoài nước của các bộ phận.
- Đôn đốc, tham gia thu hồi nợ đối với những khoản công nợ lâu, khó đòi và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp nhưng quá hạn nhập hàng hoặc dịch vụ.
- Lập bút toán kết chuyển công nợ dịch vụ, hàng hóa tới công ty hoặc các chi nhánh.
- Xác nhận công nợ theo định kỳ với các công ty/chi nhánh.
- Điều chỉnh tỷ giá và các điều liên quan đến các bộ phận, khách hàng, nhà cung cấp.
- Kiểm tra báo cáo công nợ
- Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt
- Lập thông báo thanh toán công nợ
- Làm báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng, thông tin về công nợ
- Kiểm tra số liệu công nợ, lập biên bản xác nhận với khách hàng, nhà cung cấp.
- Công nợ tạm ứng của cán bộ công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, dưới 40 tuổi
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Kinh nghiệm ít nhất 03 năm ở vị trí tương đương

Tại Công Ty Cổ Phần Hải Đăng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng: Thỏa thuận trong khi phỏng vấn
- Các chế độ chính sánh theo quy định của nhà nước và các quy định của công ty (Chi tiết khi phỏng vấn).
Nơi làm việc:
Số 38 đường 94, phường Thạnh Mỹ Lợi, tp. Thủ Đức, TP.HCM
Thời gian làm việc:
Thứ 2 – thứ 6 : 8h – 17h30 (nghỉ trưa 12h – 13h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hải Đăng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 38, Đường 94, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

