Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH TM KBVISION VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH TM KBVISION VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- 278 Luỹ Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Theo dõi công nợ khách phụ trách
Kiểm tra và lên danh sách các khoản nợ đến hạn thanh toán theo tuần để báo nhắc nợ khách vào cuối mỗi tuần
Nhắc và thu nợ khách thanh toán nợ đến hạn
Cập nhật chính sách khách hàng khi có thông tin thay đổi từ Kinh doanh báo
Xử lý và làm đề xuất thanh toán các khoản phát sinh về chuyển tiền, hoàn trả tiền
Tổng hợp gửi file theo dõi công nợ đến hiện tại vào đầu mỗi ngày
Tập hợp và kiểm tra các chương trình khuyến mãi có tặng tiền hoặc hàng cho khách để làm đề xuất chi trả.
Làm file chốt nợ hàng tháng hoặc theo khách.
Báo cáo các khách hàng vượt hạn mức, hoặc có nguy cơ nợ khó đòi lên cấp quản lý trực tiếp
Làm các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, lanh lợi, hoạt bát, cẩn thận, chịu khó
Thành thạo tin học văn phòng
Chịu áp lực cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH TM KBVISION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Lương tháng 13
Tăng lương hàng năm
Chế độ du lịch trong và ngoài nước
Tiền Thưởng
Được cung cấp thiết bị phục vụ công việc: máy tính + điện thoại
Môi trường làm việc trẻ năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM KBVISION VIỆT NAM
