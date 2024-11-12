Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH TM KBVISION VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH TM KBVISION VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH TM KBVISION VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH TM KBVISION VIỆT NAM

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH TM KBVISION VIỆT NAM

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 278 Luỹ Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Theo dõi công nợ khách phụ trách
Kiểm tra và lên danh sách các khoản nợ đến hạn thanh toán theo tuần để báo nhắc nợ khách vào cuối mỗi tuần
Nhắc và thu nợ khách thanh toán nợ đến hạn
Cập nhật chính sách khách hàng khi có thông tin thay đổi từ Kinh doanh báo
Xử lý và làm đề xuất thanh toán các khoản phát sinh về chuyển tiền, hoàn trả tiền
Tổng hợp gửi file theo dõi công nợ đến hiện tại vào đầu mỗi ngày
Tập hợp và kiểm tra các chương trình khuyến mãi có tặng tiền hoặc hàng cho khách để làm đề xuất chi trả.
Làm file chốt nợ hàng tháng hoặc theo khách.
Báo cáo các khách hàng vượt hạn mức, hoặc có nguy cơ nợ khó đòi lên cấp quản lý trực tiếp
Làm các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuyển Nữ, kinh nghiệm 1 năm
Nhanh nhẹn, lanh lợi, hoạt bát, cẩn thận, chịu khó
Thành thạo tin học văn phòng
Chịu áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TM KBVISION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10.000.000 đ - 13.000.000 đ
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Lương tháng 13
Tăng lương hàng năm
Chế độ du lịch trong và ngoài nước
Tiền Thưởng
Được cung cấp thiết bị phục vụ công việc: máy tính + điện thoại
Môi trường làm việc trẻ năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM KBVISION VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM KBVISION VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TM KBVISION VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

