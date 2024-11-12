Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH TM KBVISION VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Theo dõi công nợ khách phụ trách

Kiểm tra và lên danh sách các khoản nợ đến hạn thanh toán theo tuần để báo nhắc nợ khách vào cuối mỗi tuần

Nhắc và thu nợ khách thanh toán nợ đến hạn

Cập nhật chính sách khách hàng khi có thông tin thay đổi từ Kinh doanh báo

Xử lý và làm đề xuất thanh toán các khoản phát sinh về chuyển tiền, hoàn trả tiền

Tổng hợp gửi file theo dõi công nợ đến hiện tại vào đầu mỗi ngày

Tập hợp và kiểm tra các chương trình khuyến mãi có tặng tiền hoặc hàng cho khách để làm đề xuất chi trả.

Làm file chốt nợ hàng tháng hoặc theo khách.

Báo cáo các khách hàng vượt hạn mức, hoặc có nguy cơ nợ khó đòi lên cấp quản lý trực tiếp

Làm các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của quản lý.