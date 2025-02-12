Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Báo cáo trực tiếp và trao đổi với Giám đốc Tài chính về mọi vấn đề liên quan đến tín dụng và thu tiền từ sổ khách hàng và sổ phải thu trả sau.
- Chuẩn bị báo cáo phân tích cuối tháng và cung cấp tài liệu cho cuộc họp tín dụng.
- Kiểm tra và đối chiếu các khoản tạm ứng và đảm bảo các khoản thanh toán đã thu hồi.
- Hợp tác, điều phối, liên lạc với khách hàng và các bộ phận khác trong các vấn đề liên quan đến cấp tín dụng, theo dõi các tài khoản tồn đọng và hỗ trợ các yêu cầu tín dụng.
- Đảm bảo tất cả các khoản giảm giá/ giảm trừ và các khoản doanh thu khác đều được hỗ trợ bằng tài liệu chi tiết. Tất cả các khoản giảm trừ phải thu phải tuân theo các chính sách và thủ tục của khách sạn.
- Xem xét sổ trả sau hàng ngày để đảm bảo tính chính xác của các khoản phải thu và thực hiện hành động điều chỉnh khi cần thiết.
- Xem xét sổ cái phải thu khách hàng và số dư đầu kỳ PM để phối hợp với bộ phận Lễ tân và Bán hàng đảm bảo tuân thủ các chính sách & quy trình tín dụng của khách sạn.
- Hợp tác, điều phối và liên lạc với khách hàng và các bộ phận khác trong các vấn đề liên quan đến cấp tín dụng, theo dõi các tài khoản tồn đọng và hỗ trợ các yêu cầu tín dụng.
- Đối chiếu tất cả doanh thu với tiền gửi ngân hàng và các khoản phải thu mỗi ngày.
- Rà soát danh sách nợ khó đòi hàng tháng để phân tích khả năng thu hồi và trích lập dự phòng nợ khó đòi hàng tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Website: www.brggroup.vn. Tòa nhà BRG, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

