Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Báo cáo trực tiếp và trao đổi với Giám đốc Tài chính về mọi vấn đề liên quan đến tín dụng và thu tiền từ sổ khách hàng và sổ phải thu trả sau.

- Chuẩn bị báo cáo phân tích cuối tháng và cung cấp tài liệu cho cuộc họp tín dụng.

- Kiểm tra và đối chiếu các khoản tạm ứng và đảm bảo các khoản thanh toán đã thu hồi.

- Hợp tác, điều phối, liên lạc với khách hàng và các bộ phận khác trong các vấn đề liên quan đến cấp tín dụng, theo dõi các tài khoản tồn đọng và hỗ trợ các yêu cầu tín dụng.

- Đảm bảo tất cả các khoản giảm giá/ giảm trừ và các khoản doanh thu khác đều được hỗ trợ bằng tài liệu chi tiết. Tất cả các khoản giảm trừ phải thu phải tuân theo các chính sách và thủ tục của khách sạn.

- Xem xét sổ trả sau hàng ngày để đảm bảo tính chính xác của các khoản phải thu và thực hiện hành động điều chỉnh khi cần thiết.

- Xem xét sổ cái phải thu khách hàng và số dư đầu kỳ PM để phối hợp với bộ phận Lễ tân và Bán hàng đảm bảo tuân thủ các chính sách & quy trình tín dụng của khách sạn.

- Đối chiếu tất cả doanh thu với tiền gửi ngân hàng và các khoản phải thu mỗi ngày.

- Rà soát danh sách nợ khó đòi hàng tháng để phân tích khả năng thu hồi và trích lập dự phòng nợ khó đòi hàng tháng.