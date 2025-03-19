Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Tân Hưng Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 306 Vành Đai Trong , Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP HCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

a. Công việc đầu năm

- Kê khai nộp thuế môn bài và các khoản nộp ngân sách có liên quan

- Nộp báo cáo tài chính , Quyết toán TNDN, TNCN của năm trước

- Lập kế hoạch dự toán Doanh thu-Giá vốn-Chí phí-Lợi nhuận- Thuế VAT phải nộp cho năm tiếp theo

b. Công việc hằng ngày

- Xuất hoá đơn VAT

- Thu thập các hóa đơn đầu vào hạch toán vào phần mềm

- Theo dõi, xử lý và kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các hóa đơn, tránh để sai lệch thông tin có trên hóa đơn

- Tiến hành nộp tiền thuế nếu có thuế phát sinh cần nộp, tránh trường hợp doanh nghiệp bị phạt do quá hạn nộp

- Hạch toán các nghiệp vụ trong ngân hàng, bao gồm các loại tiền vào, tiền ra

- Sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hóa đơn, chứng từ sao cho khoa học, dễ tìm kiếm khi cần

- Nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hạch toán các nghiệp vụ về quỹ, dựa vào các loại phiếu thu, phiếu chi.

- Theo dõi tăng giảm nhân sự để làm tục với cơ quan BHXH

c. Công việc tháng

- Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng

- Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng

- Lập tờ khai cho tất cả các loại thuế khác (nếu có)

- Thực hiện bút toán phân bổ công cụ, dụng cụ, trích hao tài sản cố định

- Lương và các khoản trích theo lương

- Cân đối chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán, có phương án xử lý linh hoạt, tránh tình trạng dồn việc vào cuối năm.

d. Công việc theo Quí

- Báo cáo tình hình thực hiện doanh thu theo kế hoạch

- Lập báo cáo kết quả kinh doanh tạm thời theo Quí

e. Công việc theo năm

- Hoàn tất các báo cáo tài chính của năm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng cân đối số phát sinh tài khoản

- In sổ sách phục vụ cho quyết toán thuế, thanh tra của kiểm soát viên: Sổ quỹ tiền mặt; Sổ cái các tài khoản; Sổ tiền gửi ngân hàng; Sổ chi tiết các tài khoản; Bảng trích khấu hao tài sản cố định; Phiếu thu, chi.

f. Phần công việc kế toán toán nội bộ

- Theo dõi công nợ phải thu của khách hàng

- Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ : Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng , đại học chuyên ngành tài chính kế toán, thuế

- Giới tính : Nữ

- Tuổi : 25 đến 40 tuổi

- Phần mềm : Biết sử dụng Misa AMIS và kỹ năng Excel

- Ngoại ngữ : Biết tiếng hoa là lợi thế (Không bắt buộc)

- Thời gian làm việc:

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 7 Sáng : 08h- 12h00

Chiều : 13h30 đến 17h30

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Tân Hưng Thái Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : Từ 10.000.000đ đến 11.000.000đ/tháng (Theo năng lực phỏng vấn)

- Chế độ : Có tham gia BHXH, Thưởng Tháng 13, Du Lịch.....xét tăng lương

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc

- Mô hình công ty nhân sự trẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Tân Hưng Thái

