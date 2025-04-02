Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH TM DV P.Supply làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH TM DV P.Supply
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 8 Sông Thao, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận phiếu YCXK của Sales, Phân công, sắp xếp giao nhận giao hàng.
Theo dõi và nhận BBHG từ giao nhận sau khi giao hàng.
Bàn giao BBGH qua KD và lưu theo phiếu XK.
Làm ĐNTT tiền xăng cho giao nhận.
Lập kế hoạch dòng tiền cần chi tiền mặt
Đối chiếu quỹ với KT tổng hợp.
Tập hợp hóa đơn mua vào và lập bảng kê mua vào.
Hỗ trợ qua lại với KT tổng hợp khi cần thiết để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ BGD giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Ưu tiên: Nữ, từ 25 tuổi
Biết sử dụng Misa. Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel
Trung thực, chịu được áp lực công việc, có tiêu chí gắn bó lâu dài, cần cù, có trách nhiệm trong công việc
Tại Công Ty TNHH TM DV P.Supply Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước;
Được thưởng vào các ngày lễ, tết trong năm tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty;
Được nghỉ phép năm theo quy định của nhà nước;
Môi trường làm việc than thiện, có cơ hội phát triển bản thân.
Mỗi năm được đi nghỉ mát một lần tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty;
Làm việc từ Thứ 2 đến sáng thứ 7.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV P.Supply
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
