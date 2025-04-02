Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH TM DV P.Supply làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 8 Sông Thao, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận phiếu YCXK của Sales, Phân công, sắp xếp giao nhận giao hàng.

Theo dõi và nhận BBHG từ giao nhận sau khi giao hàng.

Bàn giao BBGH qua KD và lưu theo phiếu XK.

Làm ĐNTT tiền xăng cho giao nhận.

Lập kế hoạch dòng tiền cần chi tiền mặt

Đối chiếu quỹ với KT tổng hợp.

Tập hợp hóa đơn mua vào và lập bảng kê mua vào.

Hỗ trợ qua lại với KT tổng hợp khi cần thiết để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ BGD giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Ưu tiên: Nữ, từ 25 tuổi

Biết sử dụng Misa. Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel

Trung thực, chịu được áp lực công việc, có tiêu chí gắn bó lâu dài, cần cù, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH TM DV P.Supply Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước;

Được thưởng vào các ngày lễ, tết trong năm tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty;

Được nghỉ phép năm theo quy định của nhà nước;

Môi trường làm việc than thiện, có cơ hội phát triển bản thân.

Mỗi năm được đi nghỉ mát một lần tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty;

Làm việc từ Thứ 2 đến sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV P.Supply

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin