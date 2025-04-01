Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Long Vân - Trần Não, TP. Thủ Đức, TP HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra, theo dõi các khoản phải thu, phải trả nhà cung cấp

Quản lý quỹ tiền mặt, thu chi hàng ngày

Kê khai thuế doanh nghiệp

Lập và phân tích báo cáo theo tuần, tháng, quý theo yêu cầu của cấp trên

Một số công việc theo sự phân công của Cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán

Có 1 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí công việc tương đương

Thành thạo excel và các phần mềm kế toán

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc; Ứng viên có kinh nghiệm về Báo cáo Thuế, Báo cáo Tài chính là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận

Lương tháng 13 + Thưởng thâm niên

BHXH theo luật lao động

Review lương 01 lần/năm

Phụ cấp đặc biệt: Phụ cấp tiếp khách, phụ cấp thuê nhà,...

Hỗ trợ thiết bị: Được cấp máy tính trong quá trình làm việc

Nghỉ phép năm, nghỉ sinh nhật hưởng nguyên lương

Du lịch hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Quà sinh nhật, quà tết, quà các ngày đặc biệt, quà cưới

Trà, cà phê tại văn phòng miễn phí

Văn phòng làm việc ngay trung tâm, thuận tiện đi lại, xanh, sạch, đẹp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM

