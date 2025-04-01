Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Long Vân
- Trần Não, TP. Thủ Đức, TP HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra, theo dõi các khoản phải thu, phải trả nhà cung cấp
Quản lý quỹ tiền mặt, thu chi hàng ngày
Kê khai thuế doanh nghiệp
Lập và phân tích báo cáo theo tuần, tháng, quý theo yêu cầu của cấp trên
Một số công việc theo sự phân công của Cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán
Có 1 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí công việc tương đương
Thành thạo excel và các phần mềm kế toán
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc; Ứng viên có kinh nghiệm về Báo cáo Thuế, Báo cáo Tài chính là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận
Lương tháng 13 + Thưởng thâm niên
BHXH theo luật lao động
Review lương 01 lần/năm
Phụ cấp đặc biệt: Phụ cấp tiếp khách, phụ cấp thuê nhà,...
Hỗ trợ thiết bị: Được cấp máy tính trong quá trình làm việc
Nghỉ phép năm, nghỉ sinh nhật hưởng nguyên lương
Du lịch hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Quà sinh nhật, quà tết, quà các ngày đặc biệt, quà cưới
Trà, cà phê tại văn phòng miễn phí
Văn phòng làm việc ngay trung tâm, thuận tiện đi lại, xanh, sạch, đẹp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
