Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 465/2 Phan Văn Trị, phường 5, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Kế toán nội bộ

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Định khoản các nghiệp vụ nội bộ phát sinh.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp trong sổ kế toán nội bộ.

Hạch toán hóa đơn đầu vào, hóa đơn bán ra trên phần mềm Misa.

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Hỗ trợ tính lương, kê khai BHXH.

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên ngành Kế toán.

Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

Nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Có tinh thần tự học hỏi cao, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm khi cần thiết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm theo thỏa thuận (8.000.0000 – 10.000.000 VNĐ), lương tăng ca theo quy định của Công ty;

Chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, lễ, …

Du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ 01 lần/ năm, tăng lương theo năng lực, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, được đào tạo các lớp ISO, ATVSLD, và các khóa đào tạo phục vụ công việc khác, …

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.

Có cơ hội va chạm chuyên sâu các nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN

