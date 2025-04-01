Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Morning Fruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 10.000.000 - 13.000.000/ tháng, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Đối chiếu doanh thu (trong báo cáo cuối ca của nhân viên bán hàng) và tiền thực thu trong tài khoản ngân hàng + tiền mặt

Đối chiếu hoá đơn nhập hàng - công nợ với các nhà cung cấp. Cập nhật hoá đơn nhập hàng khi có phát sinh hàng lỗi, hàng bù

Hạch toán các khoản chi phí trong cửa hàng (thu thập và lưu trữ chứng từ)

Làm báo cáo sổ quỹ hàng ngày

Xuất hoá đơn VAT cho khách hàng doanh nghiệp

Hàng tuần: Phối hợp với quản lý cửa hàng, kiểm kho hàng hoá. Đối chiếu khối lượng hàng hoá thực tế và hàng tồn trong hệ thống

Gửi các chứng từ cho kế toán thuế

Hàng tháng: Cân đối báo cáo tài chính cuối tháng

Các yêu cầu khác theo sự phân công của quản lý

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, tại các chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế...

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm việc kế toán nội bộ tại các công ty

Có laptop cá nhân phục vụ công việc làm việc

Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel

Cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhạy với các con số

Tại Công Ty TNHH Morning Fruit Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc: 43 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1 (làm sau Tết)

Thu nhập: 10.000.000 - 13.000.000/ tháng

Đầy đủ phúc lợi theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN...)

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Được đào tạo về các nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp, về lĩnh vực thực phẩm sạch

Cơ hội thăng tiến và tăng lương nhanh, dựa trên năng lực cá nhân

