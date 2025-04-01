Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Morning Fruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Morning Fruit
- Hồ Chí Minh: 10.000.000
- 13.000.000/ tháng, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Đối chiếu doanh thu (trong báo cáo cuối ca của nhân viên bán hàng) và tiền thực thu trong tài khoản ngân hàng + tiền mặt
Đối chiếu hoá đơn nhập hàng - công nợ với các nhà cung cấp. Cập nhật hoá đơn nhập hàng khi có phát sinh hàng lỗi, hàng bù
Hạch toán các khoản chi phí trong cửa hàng (thu thập và lưu trữ chứng từ)
Làm báo cáo sổ quỹ hàng ngày
Xuất hoá đơn VAT cho khách hàng doanh nghiệp
Hàng tuần: Phối hợp với quản lý cửa hàng, kiểm kho hàng hoá. Đối chiếu khối lượng hàng hoá thực tế và hàng tồn trong hệ thống
Gửi các chứng từ cho kế toán thuế
Hàng tháng: Cân đối báo cáo tài chính cuối tháng
Các yêu cầu khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm việc kế toán nội bộ tại các công ty
Có laptop cá nhân phục vụ công việc làm việc
Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel
Cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhạy với các con số
Tại Công Ty TNHH Morning Fruit Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10.000.000 - 13.000.000/ tháng
Đầy đủ phúc lợi theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN...)
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Được đào tạo về các nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp, về lĩnh vực thực phẩm sạch
Cơ hội thăng tiến và tăng lương nhanh, dựa trên năng lực cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Morning Fruit
