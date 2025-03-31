Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà TSA, 60/15

- 17 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện nhập liệu, kiểm tra và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.
Theo dõi và tổng hợp chi phí hoạt động của công ty.
Thực hiện tính toán và kiểm tra bảng lương, thưởng cho các phòng ban theo chính sách công ty.
Hỗ trợ quản lý công nợ nội bộ, lập kế hoạch thanh toán và theo dõi dòng tiền.
Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ liên quan đến các khoản thu – chi.
Hỗ trợ kế toán tổng hợp trong việc đối chiếu sổ sách, kiểm tra số liệu, lập báo cáo tài chính nội bộ.
Hỗ trợ các công việc hành chính kế toán khác theo yêu cầu của cấp trên.
Những công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán từ các trường Đại học Kinh tế, Đại học Ngân hàng, Đại học Tài chính - Marketing, Đại học Kinh tế - Tài chính, Đại học Ngoại thương,...
Tối thiểu 1 năm tại vị trí Kế toán nội bộ hoặc các vị trí tương đương.
Tối thiểu 1 năm tại vị trí Kế toán nội bộ
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong môi trường công ty sản xuất, xuất nhập khẩu, thu mua quốc tế,...
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và chính xác trong công việc, báo cáo công việc rõ ràng với quản lý.
Am hiểu luật lao động, luật bảo hiểm, luật thuế…
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững nghiệp vụ kế toán.
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt công việc được phân công.
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo, thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
Thành thạo các chương trình Microsoft Office, phần mềm kế toán Misa, Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng (có thể thỏa thuận theo năng lực ứng viên).
Lương chính thức 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng
Làm việc trong môi trường nước ngoài, thân thiện và chuyên nghiệp.
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Khám sức khỏe định kỳ.
Team building/lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty.
Được training toàn bộ quy trình trước khi bắt đầu làm việc.
Được hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng các phần mềm như CRM, ZOOM theo yêu cầu của công ty.
Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc theo quy định của công ty.
Có khu pantry phục vụ miễn phí trà, bánh, coffee, mì… hàng ngày. Có lò vi sóng, tủ lạnh, nước nóng lạnh với view ngắm SG triệu đô.
Có khu nghỉ ngơi và khu ăn uống riêng biệt vào giờ nghỉ ca.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, hòa đồng với các phòng ban và hơn 60 nhân sự.
Lương thưởng xứng đáng với năng lực. đánh giá công bằng, khả năng thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS

CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 60/15-17 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

