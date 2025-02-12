Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT1 - 2 KĐT Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Kế toán nội bộ

Theo dõi, kiểm soát doanh thu, chi phí, các khoản tạm ứng hàng ngày, hàng tháng, hàng quý.

Đối soát, theo dõi trạng thái đơn hàng xuất đi.

Lập các báo cáo hàng ngày, tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên

Kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán và luân chuyển, hạch toán theo đúng trình tự; Tiếp nhận & Kiểm tra các hoá đơn GTGT kèm theo đề nghị thanh toán.

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê kho, cửa hàng.

Lưu trữ và sắp xếp chứng từ kế toán.

Phổ biến hướng dẫn các phòng ban khác thực hiện đúng các trình tự, thủ tục kế toán.

Phối hợp với đồng nghiệp thực hiện các công việc liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương , ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ thời trang.

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo, thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cao, chủ động trong công việc.

Thành thạo sử dụng các phần mềm Google Sheet, Misa AMIS, Nhanh.vn, Lark Base.

Chủ động trong công việc, xây các biểu báo cáo chuyên nghiệp, dễ hiểu

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 9.000.000 - 12.000.000 đồng/ tháng

Hưởng chế độ BHXH đầy đủ sau thử việc.

Lương tháng 13 và thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định Công ty.

Chế độ phúc lợi khác: Teambuilding - du lịch 1 năm 2 lần, thăm hỏi sinh con, hiếu, hỉ, ốm đau,...

Các hoạt động gắn kết: Tiệc sinh nhật hàng tháng, tiệc liên hoan cuối năm, team building, nghỉ mát, sinh hoạt tập thể

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, định hướng lên vị trí cấp Leader, Trưởng phòng, GĐ MKT.

Chế độ phép năm, nếu không dùng hết phép sẽ được thanh toán tiền phép.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI

