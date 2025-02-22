Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ANT COMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 94 Đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Quản lý thu chi văn phòng, theo dõi chấm công, tính lương.

- Làm các báo cáo doanh thu, các loại báo cáo nội bộ phục vụ việc quản lý

- Những yêu cầu khác được giao bởi Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu độ tuổi: 2001-1996

- Đã làm việc 1 năm ở vị trí kế toán nội bộ

- Tin học văn phòng, đặc biệt là Excel tốt

- Nhanh nhẹn, tiếp thu tốt, đầu óc logic.

- Sẵn sàng làm các việc hành chính trong văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH ANT COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9.000.000 - 12.000.000 triệu /tháng. Thử việc 1 tháng, nhận 85% lương cứng

- Đầy đủ chế độ BHXH, phụ cấp gửi xe, ngày phép hàng tháng.

- Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc tại công ty.

- Được tranning từ đầu

- Được thưởng các dịp lễ, tết, du lịch cùng công ty. Free bánh kẹo, đồ ăn vặt, liên hoan mỗi tháng.

- Môi trường trẻ trung, đồng nghiệp vui tính và dễ thương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANT COMMERCE

