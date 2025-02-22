Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ANT COMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ANT COMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ANT COMMERCE
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY TNHH ANT COMMERCE

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH ANT COMMERCE

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 94 Đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Quản lý thu chi văn phòng, theo dõi chấm công, tính lương.
- Làm các báo cáo doanh thu, các loại báo cáo nội bộ phục vụ việc quản lý
- Những yêu cầu khác được giao bởi Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu độ tuổi: 2001-1996
- Đã làm việc 1 năm ở vị trí kế toán nội bộ
- Tin học văn phòng, đặc biệt là Excel tốt
- Nhanh nhẹn, tiếp thu tốt, đầu óc logic.
- Sẵn sàng làm các việc hành chính trong văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH ANT COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9.000.000 - 12.000.000 triệu /tháng. Thử việc 1 tháng, nhận 85% lương cứng
- Đầy đủ chế độ BHXH, phụ cấp gửi xe, ngày phép hàng tháng.
- Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc tại công ty.
- Được tranning từ đầu
- Được thưởng các dịp lễ, tết, du lịch cùng công ty. Free bánh kẹo, đồ ăn vặt, liên hoan mỗi tháng.
- Môi trường trẻ trung, đồng nghiệp vui tính và dễ thương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANT COMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANT COMMERCE

CÔNG TY TNHH ANT COMMERCE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, 94 Đường Láng, Phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

