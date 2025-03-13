Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH G COTTON Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Căn 16 - 18 Galaxy 01 KĐT Ngân Hà Vạn Phúc Hà Đông,Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Quản lý thông tin liên quan đến hoá đơn, chứng từ , lập phiếu thu chi và quản lý quỹ tiền mặt.

- Theo dõi các số liệu và hạch toán trên phần mềm Misa. Bảo quản lưu trữ chứng từ và sổ sách.

- Theo dõi quản lý công nợ NCC, hàng hoá, nguyên liệu.

- Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán của công ty.

- Quản lý các tài khoản liên quan đến hoạt động KD của DN. Xử lý các giao dịch thanh toán ngân hàng khi cần ( UNC, Rút SEC, Chứng từ Thanh toán LC).

- Phối hợp với kế toán thuế và các bộ phận khác để thực hiện các công việc liên quan.

- Lập các báo cáo nội bộ theo định kỳ tuần/quý/tháng và thực hiện các công việc phát sinh liên quan theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học-cao đẳng chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính.

- Độ tuổi: 23-35 tuổi (ưu tiên nữ). Có kinh nghiệm ở vị trí Kế toán nội bộ > 1 năm.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: nắm vững , sử dụng tốt phần mềm kế toán Misa.

- Có tinh thần học hỏi, cập nhật thường xuyên các thông tư nghị định và luật kế toán mới.

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH G COTTON Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương (gross):9- 12 triệu/tháng + Phụ cấp (hoặc thoả thuận theo năng lực)

- Thử việc 85% lương chính thức, thử việc 2 tháng.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến cao.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN) sau khi lên chính thức.

- Được hưởng các chính sách đãi ngộ khác như: Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, Thưởng % KPI... và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

- Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.

- Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH G COTTON Việt Nam

