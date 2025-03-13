Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH G COTTON Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH G COTTON Việt Nam
- Hà Nội:
- Căn 16
- 18 Galaxy 01 KĐT Ngân Hà Vạn Phúc Hà Đông,Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Quản lý thông tin liên quan đến hoá đơn, chứng từ , lập phiếu thu chi và quản lý quỹ tiền mặt.
- Theo dõi các số liệu và hạch toán trên phần mềm Misa. Bảo quản lưu trữ chứng từ và sổ sách.
- Theo dõi quản lý công nợ NCC, hàng hoá, nguyên liệu.
- Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán của công ty.
- Quản lý các tài khoản liên quan đến hoạt động KD của DN. Xử lý các giao dịch thanh toán ngân hàng khi cần ( UNC, Rút SEC, Chứng từ Thanh toán LC).
- Phối hợp với kế toán thuế và các bộ phận khác để thực hiện các công việc liên quan.
- Lập các báo cáo nội bộ theo định kỳ tuần/quý/tháng và thực hiện các công việc phát sinh liên quan theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 23-35 tuổi (ưu tiên nữ). Có kinh nghiệm ở vị trí Kế toán nội bộ > 1 năm.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: nắm vững , sử dụng tốt phần mềm kế toán Misa.
- Có tinh thần học hỏi, cập nhật thường xuyên các thông tư nghị định và luật kế toán mới.
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty TNHH G COTTON Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc 85% lương chính thức, thử việc 2 tháng.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến cao.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN) sau khi lên chính thức.
- Được hưởng các chính sách đãi ngộ khác như: Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, Thưởng % KPI... và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.
- Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH G COTTON Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
