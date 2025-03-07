Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 84R Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Lập và kiểm tra các chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

Ghi nhận các nghiệp vụ kế toán vào sổ sách kế toán.

Cân đối sổ sách kế toán định kỳ.

Hỗ trợ lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tham gia vào quá trình kiểm kê tài sản, hàng hóa định kỳ.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán một cách khoa học và an toàn.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kiến thức cơ bản về luật kế toán, thuế và các quy định liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, ...).

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ

