Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HƯNG THÀNH ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: C3/3 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Lưu trữ, phân loại, sắp xếp các chứng từ nội bộ.

Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ nội bộ.

Hạch toán chứng từ theo đúng quy định nội bộ.

Phối hợp cùng các kế toán khác trong công việc.

Phân tích, thống kê số liệu về tình hình kinh doanh công ty, qua đó cung cấp thông tin, ý kiến tư vấn về định hướng phát triển trong tương lai cho doanh nghiệp.

Lập báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệpCao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngànhliên quan.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ hoặc kế toán.

Nắm vững các kiến thức kế toán toàn diện, các chuẩn mực kế toán và pháp luật liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP...).

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HƯNG THÀNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo trình độ và năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệptheo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Môi trườnglàm việc chuyênnghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệpvụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HƯNG THÀNH ĐẠT

