Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HƯNG THÀNH ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HƯNG THÀNH ĐẠT
- Hồ Chí Minh: C3/3 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM, Quận 8, Quận 8
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Lưu trữ, phân loại, sắp xếp các chứng từ nội bộ.
Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ nội bộ.
Hạch toán chứng từ theo đúng quy định nội bộ.
Phối hợp cùng các kế toán khác trong công việc.
Phân tích, thống kê số liệu về tình hình kinh doanh công ty, qua đó cung cấp thông tin, ý kiến tư vấn về định hướng phát triển trong tương lai cho doanh nghiệp.
Lập báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ hoặc kế toán.
Nắm vững các kiến thức kế toán toàn diện, các chuẩn mực kế toán và pháp luật liên quan.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP...).
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HƯNG THÀNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệptheo quy định của pháp luật.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).
Môi trườnglàm việc chuyênnghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệpvụ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HƯNG THÀNH ĐẠT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI