Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VĨNH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 110 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Quận 5

Kế toán nội bộ

- Lập - Đối chiếu - Kiểm tra báo cáo bán hàng, báo cáo doanh thu, báo cáo định kỳ và các báo cáo nội bộ khác (khi có yêu cầu).

- Tổng hợp Đề xuất thanh toán của các bộ phận, lập bảng Thu - Chi theo định kỳ và kiểm soát chứng từ thu chi của công ty theo qui chuẩn kế toán.

- Lập bảng theo dõi các chi phí cố định và đề xuất thanh toán kịp thời, đúng hạn.

- Thực hiện kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của bộ hồ sơ thanh toán - hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm (Fast/Misa)

- Cập nhật, theo dõi tiền mặt - tiền gửi. Đối chiếu số dư, hạch toán sổ phụ ngân hàng.

- Tập hợp, tải hóa đơn đầu vào (Đối chiếu với dữ liệu hóa đơn điện tử của chi cục thuế)

- Phối hợp Bộ phận Kiểm Soát Bán Hàng - theo dõi báo cáo các kênh TMĐT để hạch toán/ thu hồi công nợ bán hàng từ các kênh.

- Lưu trữ hệ thống sổ sách File cứng - File Mềm theo chuẩn mực kế toán.

Yêu Cầu Công Việc

– Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán.

– Kỹ năng: lập kế hoạch, báo cáo, phân tích - tổng hợp - định lượng, kỹ năng phối hợp và tổ chức công việc.

– Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel, các phần mềm kế toán thông dụng.

– Cần mẫn ,cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

– Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, nghiêm túc trong công việc.

– Đam mê công việc,hòa đồng và có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VĨNH TRÍ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 7.000.000đ - 9.000.000đ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VĨNH TRÍ

