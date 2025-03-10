Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô 31B, khu B, đường D4, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai,Hồ Chí Minh

Kế toán nội bộ

- Tạo mã khách hàng mới

- Quản lý và tạo chính sách giá

- Theo dõi, kiểm tra và quản lý phiếu xuất kho bán hàng

- Theo dõi, quản lý và thu hồi công nợ khách hàng tiền mặt, công nợ tuần, công nợ tháng

- Gửi công nợ cho từng kinh doanh vào thư2 và thứ 5 hàng tuần

- Báo cáo tuần, tháng

- Các công việc phát sinh theo yêu cầu của cty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán

- Kinh nghiệm: trên 01 năm

- Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa, thành thạo Excel

- Có khả năng sáng tạo và chịu được áp lực công việc, có khả năng giao tiếp tố

- Siêng năng, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm

Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10 - 12Tr ++

- Phụ cấp chuyên cần: 300.000đ/tháng

- Phụ cấp nhà trọ: 300.000đ/tháng (nếu ở trọ)

- Phụ cấp ăn trưa: 1 bữa/ngày

- Phụ cấp thâm niên: 500.000đ/năm

- Chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

- Tham quan du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát

