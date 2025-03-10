Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lô 31B, khu B, đường D4, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Tạo mã khách hàng mới
- Quản lý và tạo chính sách giá
- Theo dõi, kiểm tra và quản lý phiếu xuất kho bán hàng
- Theo dõi, quản lý và thu hồi công nợ khách hàng tiền mặt, công nợ tuần, công nợ tháng
- Gửi công nợ cho từng kinh doanh vào thư2 và thứ 5 hàng tuần
- Báo cáo tuần, tháng
- Các công việc phát sinh theo yêu cầu của cty.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán
- Kinh nghiệm: trên 01 năm
- Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa, thành thạo Excel
- Có khả năng sáng tạo và chịu được áp lực công việc, có khả năng giao tiếp tố
- Siêng năng, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm
Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 10 - 12Tr ++
- Phụ cấp chuyên cần: 300.000đ/tháng
- Phụ cấp nhà trọ: 300.000đ/tháng (nếu ở trọ)
- Phụ cấp ăn trưa: 1 bữa/ngày
- Phụ cấp thâm niên: 500.000đ/năm
- Chế độ bảo hiểm theo luật lao động.
- Tham quan du lịch hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
