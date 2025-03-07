Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Shea Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 109 Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thu thập, kiểm tra, phân tích và xử lý các vấn đề liên quan đến tập hợp, ghi sổ các chứng từ thực tế phát sinh trên hệ thống phần mềm và file quản lý nội bộ

Theo dõi lập Báo cáo tài chính thu chi nội bộ

Tham gia xây dựng hệ thống tài chính - Kế toán vận hành chính xác, kịp thời và hiệu quả, quản trị được các rủi ro liên quan

Theo dõi, Quản lý thông tin các nhà cung cấp, hợp đồng/ văn bản, chứng từ sản phẩm liên quan

Hỗ trợ kiểm soát các vấn đề liên quan kho vận, kiểm kê và tính giá trị hàng tồn kho, vật tư, tài sản doanh nghiệp, tìm phương án tối ưu xử lý các vấn đề liên quan hàng tồn kho

Lập các báo cáo tài chínhnội bộ theo để theo dõi tình hình tài chính của công ty

Thu chi và quản lý quỹ tiền mặt/ sổ quỹ/ tạm ứng hàng ngày

Tính thu nhập và phúc lợi, thông báo tăng giảm, chi chế độ cho người lao động.

Đóng BHXH cho người lao động.

Tham gia hỗ trợ Kế toán tổng hợp xuất hoá đơn nếu được yêu cầu.

Tham gia Xây dựng hệ thống Kế toán - tài chínhvận hành chính xác, kịp thời và hiệu quả, quản trị được các rủi ro liên quan

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có nghiệp vụ kế toán, tốt nghiệp chuyên ngành liên quan tới tài chính, kế toán.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí liên quan.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong ngành kinh doanh dược, mỹ phẩm, FMCG hoặc các ngành có liên quan.

Sử dụng thành thạo Excel, Office.

Biết sử dụng các phần mềm kết toán, đã từng sử dụng MISA SME và AMIS là một lợi thế.

Biết lập Báo cáo tài chính thu chi nội bộ.

Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, cầu thị.

Tại Công Ty TNHH Shea Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các khoá đào tạo nội bộ/ bên ngoài để trau đồi kiến thức, nâng cao hiệu suất từ công ty.

Tham gia BHXH/BHYT/BHTN theo quy định Luật lao động.

Thưởng thâm niên và các chế độ hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản…

Môi trường làm việc trẻ, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.

Các hoạt động nội bộ: Sinh nhật, Teambuilding/ du lịch hàng năm…

Địa điểm:Cộng Hoà, phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Thời gian: từ 9h00 - 18h00 (nghỉ trưa 1 tiếng), từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Shea Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.