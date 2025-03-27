Tuyển Kế toán tổng hợp Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 12 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Navigos Search
Mức lương
1 - 12 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 1 - 12 USD
Navigos Search đang hỗ trợ tuyển dụng cho một đối tác là một tập đoàn về xây dựng dân dụng tại Cambodia.
Về công việc:
- Triển khai thiết kế chiếu sáng với các phần mềm đồ họa như Sketch up; Photoshop; Lumion; AutoCAD; ...
- Làm các bài presentation về ý tưởng chiếu sáng.
- Triển khai bản vẽ bố trí đèn, chi tiết lắp đèn,...
- Báo cáo trực tiếp với Trưởng phòng Thiết kế.
Với Mức Lương 1 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các phần mềm đồ họa: Photoshop, Corel, 3DMax, Sketch up...
Có kinh nghiệm thiết kế cảnh quan; thiết kế kiến trúc; triển khai bản vẽ là một lợi thế
Từ 3 năm kinh nghiệm về thiết kế cảnh quan hoặc thiết kế chiếu sáng
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
year-end
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
