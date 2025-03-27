Tuyển Kế toán tổng hợp Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 12 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Navigos Search

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Navigos Search

Mức lương
1 - 12 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 1 - 12 USD

Navigos Search đang hỗ trợ tuyển dụng cho một đối tác là một tập đoàn về xây dựng dân dụng tại Cambodia.
Về công việc:
- Triển khai thiết kế chiếu sáng với các phần mềm đồ họa như Sketch up; Photoshop; Lumion; AutoCAD; ...
- Làm các bài presentation về ý tưởng chiếu sáng.
- Triển khai bản vẽ bố trí đèn, chi tiết lắp đèn,...
- Báo cáo trực tiếp với Trưởng phòng Thiết kế.

Với Mức Lương 1 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các phần mềm đồ họa: Photoshop, Corel, 3DMax, Sketch up...
Có kinh nghiệm thiết kế cảnh quan; thiết kế kiến trúc; triển khai bản vẽ là một lợi thế
Từ 3 năm kinh nghiệm về thiết kế cảnh quan hoặc thiết kế chiếu sáng

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
year-end

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

