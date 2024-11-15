Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần TNT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần TNT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần TNT Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 15/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2024
Công Ty Cổ Phần TNT Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần TNT Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 99 Đường Nhật Chiêu, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội, VN

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Vị trí tuyển dụng: Kế toán tổng hợp
1.
Vị trí tuyển dụng:
2. Số lượng : 01 người
2.
Số lượng :
3. Địa điểm làm việc: Số 99 Đường Nhật Chiêu, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội, VN. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 13h30 đến 17h30 chiều.
3.
Địa điểm làm việc:
4. Mô tả công việc:
4.
Mô tả công việc
- Tập hợp, xử lý, lưu trữ chứng từ; hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán của công ty một cách thường xuyên liên tục và có hệ thống theo đúng tính chất nghiệp vụ và tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Lập tờ khai thuế, nộp thuế và giấy tờ cần thiết.
- Hoàn thành báo cáo thuế theo tháng, quý, năm theo nhu cầu của Ban lãnh đạo.
- Quản lý và lưu giữ cơ sở dữ liệu thuế của doanh nghiệp.
- Chuẩn bị giấy tờ cần thiết để kê khai và nộp thuế.
- Xác định thuế được khấu trừ và đề xuất giải pháp gia tăng lợi nhuận.
- Theo dõi các thay đổi liên quan đến thuế.
- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán.
- Kinh nghiệm: Từ 01 đến 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán/kiểm toán. Ưu tiên có kinh nghiệm về kế toán thuế trong lĩnh vực xây dựng.

Tại Công Ty Cổ Phần TNT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 10.000.000 đến 15.000.000 VND
Mức lương:
- Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty, thưởng lương tháng 13, tết dương, 2/9, 30/4, 1/5

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TNT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần TNT Việt Nam

Công Ty Cổ Phần TNT Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 21, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

