Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 53 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Hạch toán thành thạo các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và sản xuất.

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến sách kế toán, đảm bảo tất cả các giao dịch đều được ghi chép chính xác và kịp thời.

Tìm kiếm, làm việc với nhà cung cấp, nhà máy, đảm bảo hàng hoá được cung ứng, sản xuất đúng hạn và chất lượng.

1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.

Có khả năng sourcing hiệu quả, bao gồm mua hàng và theo dõi các đơn đặt hàng.

Làm việc với các bộ phận khác để đảm bảo hàng hóa và dịch vụ được cung cấp đúng hạn và đạt chất lượng yêu cầu.

Khả năng giao tiếp thành thạo bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung

Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt

Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tháng thỏa thuận theo năng lực

Được hướng dẫn, đào tạo hoàn thiện kiến thức và kỹ năng chuyên môn

Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm

Lương tháng 13

Xét tăng lương 2 lần/năm

Ưu đãi giá (lớn) khi mua sản phẩm từ các hệ thống của công ty

Tham gia các chương trình du lịch hàng năm, hoạt động teambuilding và các chương trình/sự kiện hàng tuần/tháng

Chế độ ăn sáng Free hàng ngày tại Canteen công ty

Cung cấp laptop làm việc

Chế độ BHXH, nghỉ phép,...và tất cả các chế độ khác theo quy định của nhà nước

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

