Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 53 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán thành thạo các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và sản xuất.
Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến sách kế toán, đảm bảo tất cả các giao dịch đều được ghi chép chính xác và kịp thời.
Tìm kiếm, làm việc với nhà cung cấp, nhà máy, đảm bảo hàng hoá được cung ứng, sản xuất đúng hạn và chất lượng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.
Có khả năng sourcing hiệu quả, bao gồm mua hàng và theo dõi các đơn đặt hàng.
Làm việc với các bộ phận khác để đảm bảo hàng hóa và dịch vụ được cung cấp đúng hạn và đạt chất lượng yêu cầu.
Khả năng giao tiếp thành thạo bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung
Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt

Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tháng thỏa thuận theo năng lực
Được hướng dẫn, đào tạo hoàn thiện kiến thức và kỹ năng chuyên môn
Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm
Lương tháng 13
Xét tăng lương 2 lần/năm
Ưu đãi giá (lớn) khi mua sản phẩm từ các hệ thống của công ty
Tham gia các chương trình du lịch hàng năm, hoạt động teambuilding và các chương trình/sự kiện hàng tuần/tháng
Chế độ ăn sáng Free hàng ngày tại Canteen công ty
Cung cấp laptop làm việc
Chế độ BHXH, nghỉ phép,...và tất cả các chế độ khác theo quy định của nhà nước
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà 53 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

