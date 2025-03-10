Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BIOPLANT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 50 Bùi Quang Là, P12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Kế toán tổng hợp sẽ đảm nhiệmchung các công việc kế toán,từ chi tiết đến tổng quanvề các số liệu của toàn bộ khối và phòng ban trong Công ty, cụ thể:

Ghi nhận và thống kê các giao dịch từ sổ quỹ tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng của Công ty.

Lập các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT và các nghiệp vụ kế toán khác.

Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết.

Quan sát công nợ của doanh nghiệp bao gồm công nợ khối văn phòng và khối nhà máy để đề xuất dự phòng, xác định và xử lý các khoản công nợ thu khó đòi của doanh nghiệp.

Làm sổ chi tiết và tổng hợp cho công ty và thống kế theo quy định để lập các báo cáo tài chính theo quý, tháng hoặc năm.

Đưa ra đề xuất để cải tiến phương pháp hạch toán và báo cáo.

Kiểm tra tính pháp lý cũng như điều khoản thanh toán trong mỗi loại hợp đồng mua bán, kinh tế, thi công, …trước khi tiến hành ký kết.

Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định.

Thống kê, báo cáo và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu định kỳ hoặc đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.

Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo.

Các công việc khác do Quản lý trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học,Cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính; (Ưu tiên Nữ)

Kinh nghiệm làm việc 2 – 3 năm trở lên

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Thành thạo kỹ năng sử dụng MSOffice;Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Amiss Misa online kế toán.

Có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, gắn bó với công việc, nhanh nhẹn chịu khó, cẩn thận và trung thực.

Kế toán tổng hợp sẽ báo cáo công việc trực tiếp đến Giám Đốc Vận Hành (COO).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOPLANT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực

Được hưởng chế độ bảo hiểm đầy đủ, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật;

Được trang bị dụng cụ làm việc theo chính sách Công ty;

Được hưởng chính sách phúc lợi của Công ty, thưởng lễ và Tết, tháng lương 13;

Môi trường làm việc linh hoạt, năng động, môi trường thân thiện;

Được đề xuất và Công ty tạo điều kiện tham gia các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển lộ trình nghề nghiệp và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOPLANT VIỆT NAM

