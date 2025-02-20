Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mô tả công việc:

1. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.

2. Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

3. Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

4. In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo quy định.

5. Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

6. Theo dõi công nợ, quản lý dòng tiền, lập kế hoạch thanh toán.

7. Nộp tiền thuế, tờ khai thuế.

8. Thực hiện các bút toán tài chính như kết chuyển lãi lỗ năm cũ, hạch toán chi phí năm tài chính mới…

9. Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ…).

10. Lập các giấy tờ hành chính liên quan (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, …)

11. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

12. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

13. Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán khi cần thiết, giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.