Tuyển Kế toán tổng hợp Cty Luật TNHH Legal United Law làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 137 Đường Số 5, An Khánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra tính hợp lệ hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra, Xuất hóa đơn GTGT đầu ra theo quy định;

- Ghi chép, hoạch toán kế toán, lập sổ sách kế toán, thực hiện các kê khai thuế, lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính cuối năm, quyết toán thuế TNDN, TNCN theo quy định;

- Thực hiện tính lương, thưởng, khai báo BHXH, ...

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định, xử lý sổ sách trước khi quyết toán thuế

- Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp ĐH/CĐ các chuyên ngành liên quan đến kế toán, kiểm toán, tài chính,…

- Có 03 năm kinh nghiệm vị trí chuyên môn;

- Trung thực, cẩn trọng, có trách nhiệm trong công việc;

- Sử dụng thông thạo các phần mềm kế toán;

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt;

- Chịu được áp lực công việc trong môi trường chuyên nghiệp

Tại Cty Luật TNHH Legal United Law Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận (tùy theo kinh nghiệm và năng lực);

- Được đóng BHXH FULL LƯƠNG khi ký hợp đồng lao động chính thức;

Cách Thức Ứng Tuyển

