Tuyển Kế toán tổng hợp Cty Luật TNHH Legal United Law làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Cty Luật TNHH Legal United Law
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Cty Luật TNHH Legal United Law

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Cty Luật TNHH Legal United Law

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 137 Đường Số 5, An Khánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

- Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra tính hợp lệ hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra, Xuất hóa đơn GTGT đầu ra theo quy định;
- Ghi chép, hoạch toán kế toán, lập sổ sách kế toán, thực hiện các kê khai thuế, lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính cuối năm, quyết toán thuế TNDN, TNCN theo quy định;
kê khai thuế, lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính cuối năm, quyết toán thuế TNDN, TNCN
- Thực hiện tính lương, thưởng, khai báo BHXH, ...
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định, xử lý sổ sách trước khi quyết toán thuế
- Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH/CĐ các chuyên ngành liên quan đến kế toán, kiểm toán, tài chính,…
- Có 03 năm kinh nghiệm vị trí chuyên môn;
- Trung thực, cẩn trọng, có trách nhiệm trong công việc;
- Sử dụng thông thạo các phần mềm kế toán;
- Kỹ năng tin học văn phòng tốt;
- Chịu được áp lực công việc trong môi trường chuyên nghiệp

Tại Cty Luật TNHH Legal United Law Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận (tùy theo kinh nghiệm và năng lực);
- Được đóng BHXH FULL LƯƠNG khi ký hợp đồng lao động chính thức;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty Luật TNHH Legal United Law

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cty Luật TNHH Legal United Law

Cty Luật TNHH Legal United Law

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 137 Đường số 5, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

