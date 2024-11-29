Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tự Động Hóa Thiên Phú Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Nhận bàn giao dữ liệu kế toán từ kế toán cũ.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh lên phần mềm kế toán Misa và theo dõi các khoản đã hạch toán.

Lập phiếu thu, phiếu chi, báo cáo quỹ TM.

Giao dịch ngân hàng: Nộp, rút tiền mặt, ủy nhiệm chi, các hồ sơ liên quan.

Lập báo cáo thuế, Báo cáo tài chính hàng quý, năm theo pháp luật hiện hành.

Xuất hóa đơn GTGT, Lập & nộp tờ khai thuế GTGT,TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý.

Tham gia cung cấp tài liệu, giải trình với cơ quan thuế, kiểm toán khi được yêu cầu;

Làm tờ khai nhập khẩu hàng hóa.

Tính lương nhân viên và và thực hiện các công việc về BHXH, TNCN

Tính toán phân bổ giá vốn hàng hóa dịch vụ.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí KẾ TOÁN TỔNG HỢP

- Tốt nghiệp Đại Học (chính quy) chuyên ngành Kế toán

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word,excel, Power Point), đặc biệt là phần mềm kế toán Misa.

- Kỹ năng báo cáo kế toán với Nhà nước và các chính sách nhân sự BHXH.

- Cẩn trọng, trung thực, chính xác.

Tại Công Ty TNHH Tự Động Hóa Thiên Phú Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 15 – 18 triệu, thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng các dịp sinh nhật, 08/03, 20/10, tết.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tự Động Hóa Thiên Phú Thịnh

