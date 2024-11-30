Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA GIA HÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA GIA HÂN
- Hồ Chí Minh: 159 Võ Văn Bích,Ấp 1, X.Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi, HCM., Củ Chi, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo quy định của pháp luật và quy chế của công ty.
Thu thập, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán, lập chứng từ kế toán.
Phân loại, tổng hợp, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, phát hiện và xử lý sai sót.
Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Tính lương
Kiểm tra, cung ứng cho dịch vụ thuế, khai báo BHXH cho NV
Theo dõi công nợ, soạn thảo hợp đồng kế toán
Quản lí, kiểm tra thu- chi , kiểm tra xuất nhập tồn từ số liệu kho
Tính giá thành sản phẩm
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành sản xuất vừa và nhỏ
Nắm vững nghiệp vụ kế toán tổng hợp, các quy định của pháp luật về kế toán.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Excel, Word, Tin học văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng sắp xếp, lên kế hoạch và triển khai thực hiện.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA GIA HÂN Thì Được Hưởng Những Gì
- Bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN
- Phụ cấp cơm , xăng xe, nhà trọ
- Thưởng lễ, tết
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc
- Môi trường làm việc năng động
- Làm 1⁄2 ngày thứ bảy (khi hoàn thành xong công việc ) và nghỉ các ngày lễ , tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA GIA HÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI