Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG TESLA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG TESLA VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 375 Cộng Hòa, phường 13, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Hạch toán các khoản thu chi,theo dõi và quản lý , đối chiếu công nợ phải thu, phải trả Kiểm tra tình trạng xuất nhập tồn của hàng hóa.
Cập nhật và hoàn thiện nhập thành phẩm, xuất vật tư., tính giá thành
Tính lương
Soạn thảo hợp đồng
Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế
Kiểm tra đối chiếu các số liệu
Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ...)
Báo Cáo Kết kinh doạnh/ báo cáo tài chính... và các báo cáo khác
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc có trách nhiệm, trung thực
Giới tính: Nữ, dưới 40 tuổi
Làm việc tại: 23/114 KP4, Tân Thới Nhất 18, Phường Tân Thới Nhất Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp Cao đẳng, trung cấp trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm (ĐỐI VỚI VỊ TRÍ KẾ TOÁN TỔNG HỢP )
Vi tính thành thạo
Sử dụng thành thạo phần mềm Misa
Cẩn thận, tỉ mỉ ,có trách nhiệm với công việc, chịu áp lực công việc.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG TESLA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng Lương tháng 13
Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động
Sau 2 tháng thử việc sẽ tham gia BHXH-BHYT-BHTN theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG TESLA VIỆT NAM
