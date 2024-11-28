Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG TESLA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 375 Cộng Hòa, phường 13, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Hạch toán các khoản thu chi,theo dõi và quản lý , đối chiếu công nợ phải thu, phải trả Kiểm tra tình trạng xuất nhập tồn của hàng hóa.

Cập nhật và hoàn thiện nhập thành phẩm, xuất vật tư., tính giá thành

Tính lương

Soạn thảo hợp đồng

Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế

Kiểm tra đối chiếu các số liệu

Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ...)

Báo Cáo Kết kinh doạnh/ báo cáo tài chính... và các báo cáo khác

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ trung cấp trở lên

Làm việc có trách nhiệm, trung thực

Giới tính: Nữ, dưới 40 tuổi

Làm việc tại: 23/114 KP4, Tân Thới Nhất 18, Phường Tân Thới Nhất Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Tốt nghiệp Cao đẳng, trung cấp trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm (ĐỐI VỚI VỊ TRÍ KẾ TOÁN TỔNG HỢP )

Vi tính thành thạo

Sử dụng thành thạo phần mềm Misa

Cẩn thận, tỉ mỉ ,có trách nhiệm với công việc, chịu áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG TESLA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 9- đến 12 triệu/ tháng, phụ thuộc vào mức độ nắm bắt và xử lý công việc

Hưởng Lương tháng 13

Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động

Sau 2 tháng thử việc sẽ tham gia BHXH-BHYT-BHTN theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG TESLA VIỆT NAM

