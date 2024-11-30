Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 27 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TPHCM, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Theo dõi các hoạt động thu chi nội bộ của Công ty
Theo dõi công nợ.
Nhập dữ liệu, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh,
Sắp xếp, lưu trữ hóa đơn, chứng từ và thực hiện các công việc liên quan đến kế toán.
Am hiểu về luật và quy định về thuế hoặc có kinh nghiệm quyết toán thuế.
Các công việc khác theo sự phân công từ kế toán trưởng
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán
Tại CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: từ 10.000.000 vnđ – 12.000.000 vnđ
Thử việc : 02 tháng (85% lương thỏa thuận)
Được đào tạo chuyên môn, định hướng phát triển vị trí kế toán tổng hợp
Tham gia đầy đủ Bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động: BHYT, BHXH, BHTN.
Lương tháng 13, thưởng cuối năm (theo kết quả kinh doanh)
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (8h00 – 12h00 & 13h00 – 17h00)
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU
