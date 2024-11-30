Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TPHCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Theo dõi các hoạt động thu chi nội bộ của Công ty

Theo dõi công nợ.

Nhập dữ liệu, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh,

Sắp xếp, lưu trữ hóa đơn, chứng từ và thực hiện các công việc liên quan đến kế toán.

Am hiểu về luật và quy định về thuế hoặc có kinh nghiệm quyết toán thuế.

Các công việc khác theo sự phân công từ kế toán trưởng

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán

Yêu cầu : Nữ

Độ tuổi : 25 - 35 tuổi

Kinh nghiệm: 2 năm (biết sử dụng phần mềm Misa là một lợi thế)

Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

Cẩn thận và có khả năng phát triển theo công việc kế toán

Tại CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 10.000.000 vnđ – 12.000.000 vnđ

Thử việc : 02 tháng (85% lương thỏa thuận)

Được đào tạo chuyên môn, định hướng phát triển vị trí kế toán tổng hợp

Tham gia đầy đủ Bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động: BHYT, BHXH, BHTN.

Lương tháng 13, thưởng cuối năm (theo kết quả kinh doanh)

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (8h00 – 12h00 & 13h00 – 17h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU

