Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lakeview 1, Lô 00.22, số 19 đường Tố Hữu, phường Thủ Thiêm, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp

- Kiểm tra hạch toán các định khoản các nghiệp vụ phát sinh

- Kiểm tra sự cân đối giữa các số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với báo cáo chi tiết

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, lập hóa đơn GTGT, thu-chi và hỗ trợ tính giá sản phẩm

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở

- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi yêu cầu

- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 2 năm trở lên.

- Am hiểu rành mạch về nghiệp vụ kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quyết toán thuế.

-Có khả năng giao tiếp tiếng anh

Tại CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

-Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6 (9h00 – 18h00)

- Lương từ 12 đến 15tr

- Phép năm và nghỉ lễ tết theo Luật định

- Bảo hiểm xã hội

- Chăm sóc sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin