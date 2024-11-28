Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU
- Hồ Chí Minh: Lakeview 1, Lô 00.22, số 19 đường Tố Hữu, phường Thủ Thiêm, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra hạch toán các định khoản các nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa các số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với báo cáo chi tiết
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, lập hóa đơn GTGT, thu-chi và hỗ trợ tính giá sản phẩm
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi yêu cầu
- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 2 năm trở lên.
- Am hiểu rành mạch về nghiệp vụ kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quyết toán thuế.
-Có khả năng giao tiếp tiếng anh
Tại CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 12 đến 15tr
- Phép năm và nghỉ lễ tết theo Luật định
- Bảo hiểm xã hội
- Chăm sóc sức khỏe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI