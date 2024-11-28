Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lakeview 1, Lô 00.22, số 19 đường Tố Hữu, phường Thủ Thiêm, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra hạch toán các định khoản các nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa các số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với báo cáo chi tiết
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, lập hóa đơn GTGT, thu-chi và hỗ trợ tính giá sản phẩm
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi yêu cầu
- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 2 năm trở lên.
- Am hiểu rành mạch về nghiệp vụ kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quyết toán thuế.
-Có khả năng giao tiếp tiếng anh

Tại CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

-Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6 (9h00 – 18h00)
- Lương từ 12 đến 15tr
- Phép năm và nghỉ lễ tết theo Luật định
- Bảo hiểm xã hội
- Chăm sóc sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn hộ số 00.22, tầng trệt, chung cư Thủ Thiêm Lake View 1 – Số 19 đường Tố Hữu, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

