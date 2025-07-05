Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 18 Triệu

Mức lương 17 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 57 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông,, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 17 - 18 Triệu

• Thu thập kiểm tra chứng từ, hóa đơn hợp lệ, đúng quy định để thực hiện hạch toán, kê khai.

• Thực hiện thu thập thông tin các khoản tiền chi, tiền gửi, tiền thu vào sổ quỹ.

• Kiểm tra, đối chiếu các số liệu và hồ sơ của các phòng ban.

• Kiểm tra định khoản, so sánh bảng cân đối kế toán, số dư cuối kỳ sao cho các số liệu được tính toán đúng đắn và khớp với những gì báo cáo đã nêu.

• Hạch toán các tài khoản kế toán như doanh thu, chi phí, phân bổ chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, ... Lập báo cáo thuế hàng tháng, quyết toán hàng năm.

• Theo dõi công nợ của doanh nghiệp. Xác định và đề xuất dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi của doanh nghiệp.

• Lập báo cáo tài chính định kỳ (theo tháng, quý, năm) và các báo cáo giải trình chi tiết.

• Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho nhân sự của phòng kế toán.

• Giải trình số liệu và cung cấp số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

• Tổng hợp, thống kê các số liệu kế toán khi có yêu cầu đối soát hoặc các yêu cầu khác của cấp trên.

• Lưu trữ dữ liệu kế toán trong kho dữ liệu của doanh nghiệp để tiện truy xuất, tra cứu.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 17 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, các ngành liên quan.

• Ưu tiên có chứng chỉ, tin học văn phòng, khai báo thuế.

• Có tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp, hoặc các vị trí tương đương ở phòng kế toán (Ưu tiên đã có Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực BĐS).

• Thành thạo tin học văn phòng đặc biệt là Excel và phần mềm kế toán tài chính.

• Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nắm bắt thông tin, kỹ năng kiểm soát số liệu nhanh chóng...

• Năng động, trẻ trung, nhiệt huyết, sáng tạo và đam mê công việc.

• Là người cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, thích làm việc với số liệu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương từ 17 triệu - 18 triệu

• Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng Luật lao động hiện hành.

• Được thưởng lương tháng 13, nghỉ phép, du lịch,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin