Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TÂY TRÚC XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 36 Sunrise C đường số 1 - The Manor Central Park Nguyễn Xiển - P.Đại Kim

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc kế toán trưởng -kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Xây dựng quy trình chuẩn nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp, quản ký vận hành quy trình

Thiết kế biểu mẫu quy trình. Tham mưu cho ban Giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính.

Quản lý toàn bộ công tác kế toán. Theo dõi chi tiết, tổng hợp, lập báo cáo và lưu trữ hồ sơ, chứng từ.Xây dựng quy trình chuẩn nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp, quản ký vận hành quy trình.

Lập và trình kế hoạch ngân sách hàng năm cho ban lãnh đạo.

Theo dõi, kiểm soát tình hình thu chi, quản lý dòng tiền của công ty.

Phân tích các báo cáo tài chính, cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo để ra quyết định.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến kế toán theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia vào quá trình lập báo cáo thuế và nộp thuế đúng hạn.

Kiểm tra tính chính xác của các chứng từ kế toán trước khi ghi nhận.

Cập nhật và tuân thủ các quy định kế toán mới nhất.

Làm việc với các bộ phận khác trong công ty để thu thập thông tin cần thiết cho công việc kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Yêu cầu kinh nghiệm 3-5 năm ở vị trí tương đương

Có kiến thức cơ bản về luật kế toán, thuế và các quy định tài chính.

Thành thạo phần mềm kế toán Misa

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.

Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt.

Khả năng giao tiếp và làm việc tốt với các bộ phận khác trong công ty.

Tại CÔNG TY TNHH TÂY TRÚC XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂY TRÚC XANH

