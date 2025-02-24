Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần BKL group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần BKL group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty Cổ phần BKL group
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công ty Cổ phần BKL group

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần BKL group

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 36

- V5A Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

1.1. Thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh (doanh thu, chi phí, công nợ, lãi lỗ…).
Kiểm tra, đối chiếu, cân đối số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo tháng/quý/năm.
Theo dõi công nợ, lập kế hoạch thanh toán, đảm bảo dòng tiền vận hành hiệu quả.
Kiểm soát hàng tồn kho, đề xuất điều chỉnh chính sách nhập hàng nếu cần.
1.2. Kiểm soát chi phí & tối ưu lợi nhuận
Theo dõi & kiểm soát các khoản chi phí, đảm bảo chi tiêu hợp lý.
Hỗ trợ CEO trong việc đánh giá hiệu quả tài chính của các khoản chi.
Phân tích số liệu kế toán để hỗ trợ đưa ra các quyết định kinh doanh.
1.3. Tuân thủ pháp luật & chính sách kế toán
Đảm bảo công ty tuân thủ đúng luật kế toán, thuế, tài chính theo quy định của Nhà nước.
Hỗ trợ lập kế hoạch thuế, hạn chế rủi ro, tối ưu chi phí thuế hợp lý.
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi cần.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp, ưu tiên từng làm trong ngành thương mại, bán lẻ, hoặc có kinh nghiệm quản lý dòng tiền, tồn kho.
Kỹ năng phân tích tài chính, tư duy chiến lược, tư duy hệ thống
Kỹ năng giao tiếp và làm việc với các phòng ban
Tính cách: Trung thực, trách nhiệm, chủ động, cẩn thận
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST) và Excel nâng cao.

Tại Công ty Cổ phần BKL group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12 - 16 triệu/tháng, thỏa thuận trực tiếp trong phỏng vấn;
Xét tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định của công ty;
Đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ Lễ tết theo quy định;
Chế độ phúc lợi: Du lịch, teambuilding, thưởng lễ tết, thưởng quý/năm, thưởng tháng 13, 14, sinh nhật, hiếu hỉ ...
Được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn và kỹ năng, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BKL group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần BKL group

Công ty Cổ phần BKL group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

