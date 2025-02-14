Tuyển Kế toán tổng hợp Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán và kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày, cuối tháng, quý, năm;

Theo dõi và quản lý công nợ;

Tính toán và báo cáo giá thành; thống kê thông tin về nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển, sản xuất dở dang;

Kiểm tra tình trạng nhập-xuất-tồn của hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ;

Kiểm tra, rà soát sự cân đối trên các chỉ tiêu của bảng cân đối phát sinh, bảng cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ;

Kiểm tra sự cân đối của các báo cáo chi tiết so với báo cáo tổng hợp;

Kiểm tra hạch toán tình hình nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước;

Lập, kiểm tra báo cáo định kỳ (Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất), tờ khai thuế nộp cho cơ quan thuế, các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo công nợ, báo cáo thu – chi, báo cáo nợ vay, ...);

Phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính;

Tham gia trong việc giải trình số liệu với kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, đoàn kiểm tra quyết toán thuế tại đơn vị...;

Biết điều chỉnh, đề ra phương án xử lý các tồn đọng của doanh nghiệp trong lĩnh vực kế toán, sổ sách;

Lập, tổng hợp một số báo cáo quản trị nội bộ của đơn vị và toàn bộ Tập đoàn;

Các công việc khác trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán; kiểm toán; thuế.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm ở vị trí kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, Công ty bất động sản; xây dựng; và Công ty đã niêm yết.

Yêu cầu:

+ Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và lập báo cáo;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán máy (Đã sử dụng phần mềm Fast là một lợi thế);

+ Thành thạo kỹ năng vi tính;

+ Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Giao tiếp và đàm phán tốt;

+ Mong muốn gắn bó làm việc lâu dài tại công ty.

Tại Kosy Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương theo năng lực và thưởng theo hiệu quả công việc;

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động

Du lịch tối thiểu 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài (company trip)

Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kosy Pro Company

