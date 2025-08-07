Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam - CADIVI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam - CADIVI
- Hồ Chí Minh: 70
- 72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Thời gian và địa điểm làm việc:
- Địa điểm làm việc: CADIVI Tower, 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy (07:30 - 16:30)/ WFH 02 ngày Thứ Bảy/tháng
2. Mô tả chi tiết công việc:
- Thực hiện công tác quản trị tài chính: lập, kiểm soát, phân tích, dự báo các chỉ tiêu tài chính trong báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và ngân sách hoạt động của công ty.
- Phân tích, đánh giá và dự báo kết quả hoạt động kinh doanh, dòng tiền và hiệu quả tài chính của các đơn vị.
- Phối hợp xây dựng kế hoạch kinh doanh và ngân sách hàng năm của công ty; theo dõi việc thực hiện, phân tích chênh lệch và đề xuất điều chỉnh.
- Thẩm định hiệu quả tài chính các dự án đầu tư, đánh giá hồ sơ FS, tham gia xây dựng mô hình tài chính dự án.
- Lập các báo cáo quản trị tài chính theo chuyên đề, phục vụ công tác điều hành và ra quyết định của Ban Lãnh đạo.
- Tham gia cải tiến quy trình lập kế hoạch, hệ thống báo cáo và công cụ phân tích tài chính.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam - CADIVI Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam - CADIVI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI