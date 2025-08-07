Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam - CADIVI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Thời gian và địa điểm làm việc:

- Địa điểm làm việc: CADIVI Tower, 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy (07:30 - 16:30)/ WFH 02 ngày Thứ Bảy/tháng

2. Mô tả chi tiết công việc:

- Thực hiện công tác quản trị tài chính: lập, kiểm soát, phân tích, dự báo các chỉ tiêu tài chính trong báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và ngân sách hoạt động của công ty.

- Phân tích, đánh giá và dự báo kết quả hoạt động kinh doanh, dòng tiền và hiệu quả tài chính của các đơn vị.

- Phối hợp xây dựng kế hoạch kinh doanh và ngân sách hàng năm của công ty; theo dõi việc thực hiện, phân tích chênh lệch và đề xuất điều chỉnh.

- Thẩm định hiệu quả tài chính các dự án đầu tư, đánh giá hồ sơ FS, tham gia xây dựng mô hình tài chính dự án.

- Lập các báo cáo quản trị tài chính theo chuyên đề, phục vụ công tác điều hành và ra quyết định của Ban Lãnh đạo.

- Tham gia cải tiến quy trình lập kế hoạch, hệ thống báo cáo và công cụ phân tích tài chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.