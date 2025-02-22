Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ OAU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 275 Đường Phạm Văn Sáng, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Thực hiện xây dựng và duy trì hệ thống kế toán. Kiểm soát việc nhập số liệu.

- Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp.

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thanh toán. Kiểm tra công nợ;

- Lập báo cáo tháng, quý, quyết toán năm với cơ quan thuế và các cơ quan khác của nhà nước.

- Chuẩn bị tài liệu, chứng từ Quyết toán Thuế.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán - kiểm toán

- Nắm vững luật thuế, luật kế toán, luật doanh nghiệp.

- Từng làm việc trong công ty sản xuất

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ OAU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 12 triệu - 16 triệu theo năng lực khi phỏng vấn.

- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Có cơ hội được phát triển bản thân.

- Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.

- Lương tháng thứ 13.

- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

- Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.

- Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ OAU

