Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ OAU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ OAU
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ OAU

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 275 Đường Phạm Văn Sáng, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Thực hiện xây dựng và duy trì hệ thống kế toán. Kiểm soát việc nhập số liệu.
- Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp.
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thanh toán. Kiểm tra công nợ;
- Lập báo cáo tháng, quý, quyết toán năm với cơ quan thuế và các cơ quan khác của nhà nước.
- Chuẩn bị tài liệu, chứng từ Quyết toán Thuế.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán - kiểm toán
- Nắm vững luật thuế, luật kế toán, luật doanh nghiệp.
- Từng làm việc trong công ty sản xuất

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ OAU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 12 triệu - 16 triệu theo năng lực khi phỏng vấn.
- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.
- Có cơ hội được phát triển bản thân.
- Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.
- Lương tháng thứ 13.
- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.
- Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.
- Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ OAU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ OAU

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ OAU

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô C12, cụm Công nghiệp Phú Mỹ, Xã Tam Phước, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

