Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Ẩm thực D&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 3 trần ngọc diện, Thảo Điền, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và điều hành Phòng kế toán

Đào tạo và hướng dẫn nhân viên thành thạo các công việc phần hành. Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về hoạt động của phòng kế toán.

Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo rõ ràng, minh bạch theo đúng quy định pháp luật, của công ty.

Cải tiến, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo đảm việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh trong toàn công ty.

Lập hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng.

Lập báo cáo quản trị đình kỳ kịp thời cho Ban Giám đốc để phục vụ cho các quyết định quản lý đạt hiệu quả.

Tổ chức công việc chuẩn bị, trực tiếp cung cấp, giải trình số liệu thanh tra, quyết toán thuế khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

Làm việc với các cơ quan liên quan của Nhà nước như thuế, quản lý thị trường,...

Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành

Kinh nghiệm: tối thiểu 3-5 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành F&B dạng chuỗi

Đã từng trực tiếp thực hiện công việc thanh quyết toán với cơ quan thuế.

Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, chịu được áp lực cao. Khả năng giao tiếp, ứng xử khéo léo.

Am hiểu và xử lý thành thạo các nghiệp vụ kế toán.

Khả năng quản lý, kiểm tra, tổng hợp và đánh giá tốt.

Tại Công ty TNHH Ẩm thực D&T Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Thưởng theo chế độ công ty

Hỗ trợ cơm trưa.

Thử việc 02 tháng, sau thời gian thử việc sẽ đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo theo quy định pháp luật

Môi trường làm việc trẻ, năng động

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (Từ 9h-18h)

Địa điểm làm việc: số 3 Trần Ngọc Diện, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ẩm thực D&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin