Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
- Hà Nội: Tầng 3, tòa CT2 Chung cư Vinahud
- Cửu Long, ngõ 536A Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán
Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán
Kiểm soát báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của báo cáo tài chính
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của người đứng đầu doanh nghiệp
Tham gia phân tích, dự báo nguồn tài chính cho doanh nghiệp
Các công việc khác do BGĐ giao
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chứng chỉ kế toán trưởng
Có tối thiểu 03 năm làm ở vị trí tương đương;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán (Ưu tiên Misa);
Kỹ năng báo cáo bảng biểu theo yêu cầu của công việc
Chủ động và trách nhiệm với công việc
Quản lý thời gian/ lên kế hoạch thực hiện công việc.
Tại Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi Công ty: các chế độ phúc lợi khác theo quy chế: sinh nhật, 1/6, Trung thu, , 30/4, 1/5.....;
Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13 vào cuối năm Dương lịch, chế độ thưởng tết Nguyên Đán ...;
Các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong năm;
Công ty liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa Thể thao cho toàn thể CBCNV, tổ chức cho CBCNV đi tham quan, nghỉ mát hàng năm, tất niên cuối năm;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
