Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa CT2 Chung cư Vinahud - Cửu Long, ngõ 536A Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán

Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán

Kiểm soát báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của báo cáo tài chính

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của người đứng đầu doanh nghiệp

Tham gia phân tích, dự báo nguồn tài chính cho doanh nghiệp

Các công việc khác do BGĐ giao

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán trở lên

Có chứng chỉ kế toán trưởng

Có tối thiểu 03 năm làm ở vị trí tương đương;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán (Ưu tiên Misa);

Kỹ năng báo cáo bảng biểu theo yêu cầu của công việc

Chủ động và trách nhiệm với công việc

Quản lý thời gian/ lên kế hoạch thực hiện công việc.

Chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Ngày nghỉ hàng năm (Phép), ngày lễ Tết;

Chế độ phúc lợi Công ty: các chế độ phúc lợi khác theo quy chế: sinh nhật, 1/6, Trung thu, , 30/4, 1/5.....;

Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13 vào cuối năm Dương lịch, chế độ thưởng tết Nguyên Đán ...;

Các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong năm;

Công ty liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa Thể thao cho toàn thể CBCNV, tổ chức cho CBCNV đi tham quan, nghỉ mát hàng năm, tất niên cuối năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát

