Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Thực Phẩm Sa Kỳ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sa Kỳ
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty TNHH Thực Phẩm Sa Kỳ

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Sa Kỳ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lô 4

- 6

- 8 – Đường số 1A – KCN Tân Tạo

- P. Tân Tạo A – Q.Bình Tân

- Tp.HCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1.1 Quản lý và giám sát hoạt động kế toán:
Lãnh đạo bộ phận kế toán, đảm bảo việc thực hiện các công việc kế toán hàng ngày, bao gồm kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết và các báo cáo tài chính.
Kiểm soát và duy trì hệ thống tài khoản, chứng từ kế toán, và các chính sách tài chính.
Đảm bảo tính chính xác, hợp lý và hợp lệ của các báo cáo tài chính.
1.2 Lập và kiểm tra báo cáo tài chính:
Phụ trách lập báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm) đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và các chuẩn mực kế toán.
Đánh giá và phân tích các báo cáo tài chính, đưa ra các đề xuất cải tiến và tối ưu hóa chi phí cho công ty.
1.3 Kiểm toán và tuân thủ quy định:
Đảm bảo việc tuân thủ các quy định về thuế, kế toán và các chuẩn mực tài chính hiện hành.
Làm việc với các cơ quan kiểm toán, cơ quan thuế và cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.
1.4 Quản lý dòng tiền và tài chính doanh nghiệp:
Giám sát và lập kế hoạch dòng tiền, quản lý tài sản và nợ phải trả của công ty.
Đảm bảo thanh toán các khoản nợ đúng hạn, duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác tài chính và ngân hàng.
1.5 Đào tạo và phát triển đội ngũ kế toán:
Huấn luyện và phát triển nhân viên trong bộ phận kế toán.
Phân công công việc cho các nhân viên kế toán, kiểm soát tiến độ công việc và đánh giá hiệu suất.
1.6 Phân tích tài chính và lập kế hoạch chiến lược:
Thực hiện các phân tích tài chính định kỳ và cung cấp thông tin cho ban giám đốc về tình hình tài chính công ty.
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch tài chính, dự báo và ngân sách cho công ty.
1.7 Cải tiến quy trình kế toán:
Đề xuất cải tiến quy trình làm việc, áp dụng công nghệ và các phần mềm kế toán hiện đại để nâng cao hiệu quả công việc.
Giám sát và đảm bảo sự chính xác trong các báo cáo kế toán nội bộ và báo cáo gửi các cơ quan nhà nước.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế Toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành có liên quan.
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất – thương mại xuất nhập khẩu.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Kế Toán Trưởng.
- Có kỹ năng xây dựng mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt (Giao tiếp tốt bằng tiếng anh là một lợi thế).
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.
- Có khả năng lập kế hoạch, điều phối công việc.
- Kỹ năng vi tính (Ms word, Ms excel) thành thạo, soạn thảo văn bản bằng tiếng Việt, Anh.
- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và giao tiếp tốt.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Sa Kỳ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: theo thỏa thuận theo năng lực.
Được đào tạo chuyên sâu về thị trường, khách hàng và kỹ năng xuất khẩu.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Tham gia bảo hiểm khám chữa bệnh tại bệnh viện quốc tế trong nước.
Chế độ tăng lương theo năng lực /định kỳ của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội làm việc với khách hàng quốc tế.
Hàng năm được tham gia các triển lãm Thuỷ sản thực phẩm quốc tế ở nước ngoài như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.
Ngoài ra, Công ty luôn quan tâm đến các hoạt động nội bộ để chăm lo đời sống tinh thần của mọi người như:
+ Hỗ trợ cơm trưa văn phòng cho nhân viên
+ Hỗ trợ xe đưa đón nhân viên tại địa điểm Công ty quy định
+ Tổ chức sinh nhật ấm cúng với sự tham gia đông đủ đồng nghiệp.
+ Các buổi tiệc Tân niên và Tất niên đầy ắp tiếng cười với các trò chơi bốc thăm may mắn.
+ Du lịch và Teambuilding 01 đến 02 lần/năm (01 lần trong nước, 01 lần ngoài nước) với các hoạt động gắn kết nội bộ vô cùng hào hứng và hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Sa Kỳ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sa Kỳ

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sa Kỳ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Prince Residence, phòng 0305, số 17 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

