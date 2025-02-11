Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu

Mức lương Từ 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Từ 16 Triệu

- Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán, tính giá thành sản phẩm, bút toán thuế.

- Lập báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế, khấu hao tài sản, theo dõi dòng tiền,...

- Theo dõi công nợ khách hàng, quản lý thu công nợ khách hàng, thu chi công nợ.

- Tính lương, bảo hiểm nhân sự công ty.

- Lập bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính công ty.

- Các công tác liên quan đến hợp đồng nhân sự, bảo hiểm, phòng lao động, ngân hàng, thuế...

- Lưu trữ, sắp xếp quản lý hồ sơ giấy tờ chứng từ liên quan phòng kế toán và công việc phụ trách.

- Làm hợp đồng, thương thảo, nghiệm thu ,báo giá, công văn, hồ sơ, báo cáo và các công việc khác.

Với Mức Lương Từ 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 05 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc ít nhất 02 năm ở vị trí kế toán trưởng ngành dược phẩm.

- Tuổi từ 30-40

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

- Có khả năng TƯ DUY TỐT, biết CHỦ ĐỘNG giải quyết trong mọi công việc chuyên môn kế toán, biết cách làm việc độc lập và theo nhóm, có khả năng lãnh đạo nhân sự và công việc.

- Có khả năng thích nghi và chịu được áp lực cao trong công việc

- Trung thực, CẨN TRỌNG, KỶ LUẬT, siêng năng chịu khó, tự tin trong công việc, tính tình vui vẻ hòa đồng

- Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo các phần mềm kế toán thường dùng

- Ưu tiên ứng viên nộp đơn xin việc trực tiếp về công ty.

Tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương Gross 18 triệu + thưởng theo kết quả công việc.

- Tăng lương hàng năm theo quy định công ty

- Được hưởng các chế độ khác theo Luật lao động Việt Nam.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

- Môi trường làm việc thân thiện và cởi mở.

- Thưởng năm theo chính sách công ty

- Cống hiến từ sau 05 năm được tham gia cổ phần tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma

