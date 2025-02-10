Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tổ chức sắp xếp công việc, điều hành, kiểm soát toàn bộ hoạt động của Phòng kế toán

- Xây dựng quy trình, quy định liên quan đến bộ phận tài chính, kế toán

- Lập kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách, theo dõi khoản mục chi phí

- Một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ BGĐ

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán

- Có 3 năm kinh nghiệm kế toán trưởng

- Làm việc tại Quận 9

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : Tùy năng lực.

- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN

