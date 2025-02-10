Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Tổ chức sắp xếp công việc, điều hành, kiểm soát toàn bộ hoạt động của Phòng kế toán
- Xây dựng quy trình, quy định liên quan đến bộ phận tài chính, kế toán
- Lập kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách, theo dõi khoản mục chi phí
- Một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ BGĐ
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán
- Có 3 năm kinh nghiệm kế toán trưởng
- Làm việc tại Quận 9
- Có 3 năm kinh nghiệm kế toán trưởng
- Làm việc tại Quận 9
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương : Tùy năng lực.
- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI