Tuyển Kế toán trưởng Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Chủ động tìm kiếm và tiếp cận nguồn khách hàng mới có nhu cầu hiệu chuẩn các thiết bị đo lường.

- Lập kế hoạch kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ công ty đến khách hàng.

- Thực hiện các chào hàng, tư vấn, báo giá, hợp đồng,…

- Thiết lập lịch hẹn với khách hàng, đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng, theo dõi tiến độ hợp đồng từ khi bắt đầu đến lúc hoàn thành, hoàn tất thanh toán và thanh lý hợp đồng.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, yêu cầu của khách hàng

- Thu thập và giải quyết các phản hồi của khách hàng, đảm bảo khách hàng luôn hài lòng với sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

- Tham gia làm việc nhóm lập kế hoạch nghiên cứu thị trường, mở rộng thị phần tại các Khu công nghiệp.

- Báo cáo kết quả kinh doanh với cấp quản lý vào cuối tháng.