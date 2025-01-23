Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Thương Mại Kim Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 13 Triệu

Quản lý trực tiếp: Kế toán trưởng

Cấp bậc: Nhân viên

Số lượng tuyển dụng: 1

Nơi làm việc: tại Nhà máy Hiệp Phước – Nhà Bè

1. Mô tả công việc:

- Yêu cầu kho cấp phát và kiểm tra vật tư nguyên liệu đầu vào chuẩn bị sản xuất

- Thống kê nguyên liệu/công cụ-phụ tùng sử dụng – tồn kho

- Thống kê khuôn, vật liệu đầm lò sử dụng

- Thống kê chỉ số điện – nước sử dụng của nhà máy

- Thống kê thành phẩm và tiêu hao vật tư – nguyên liệu thực tế so với định mức

- Lập các báo cáo thuộc phạm vi công việc hoặc theo yêu cầu (nếu có)

- Lưu trữ chứng từ theo quy định

- Làm việc theo sự điều động của Trưởng bộ phận/Ban Giám Đốc