Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Thương Mại Kim Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kim Thịnh
- Hồ Chí Minh: Khu công nghiệp Hiệp Phước, Hiep Phuoc, Nhà Bè, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Từ 13 Triệu
Quản lý trực tiếp: Kế toán trưởng
Cấp bậc: Nhân viên
Số lượng tuyển dụng: 1
Nơi làm việc: tại Nhà máy Hiệp Phước – Nhà Bè
1. Mô tả công việc:
- Yêu cầu kho cấp phát và kiểm tra vật tư nguyên liệu đầu vào chuẩn bị sản xuất
- Thống kê nguyên liệu/công cụ-phụ tùng sử dụng – tồn kho
- Thống kê khuôn, vật liệu đầm lò sử dụng
- Thống kê chỉ số điện – nước sử dụng của nhà máy
- Thống kê thành phẩm và tiêu hao vật tư – nguyên liệu thực tế so với định mức
- Lập các báo cáo thuộc phạm vi công việc hoặc theo yêu cầu (nếu có)
- Lưu trữ chứng từ theo quy định
- Làm việc theo sự điều động của Trưởng bộ phận/Ban Giám Đốc
Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kim Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kim Thịnh
