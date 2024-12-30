Tuyển Kiến trúc sư Tập Đoàn BRG (BRG Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Hỗ trợ Trưởng/Phó phòng trong việc tham mưu, đề xuất kế hoạch tiến độ thi công các gói thầu xây dựng Nội thất, tổng tiến độ triển khai của dự án.

2. Tham mưu, cùng tham gia làm việc với các Ban QLDA về các hồ sơ thiết kế đưa ra phương án triển khai dự án, giải pháp thi công đảm bảo thi công đúng bản vẽ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

3. Theo dõi, kiểm tra, báo cáo Trưởng/Phó phòng/Ban Giám đốc Công ty về:

- Công tác quản lý của các BQLDA và các Nhà thầu tư vấn thi công, Nhà cung cấp thực hiện đúng quy định của Hợp đồng đã được ký kết và pháp luật hiện hành về tổ chức thi công, các giai đoạn nghiệm thu, thanh quyết toán. - Tiến độ thi công, tiến độ tạm ứng, thanh/quyết toán

- Công tác trắc đạc

. Công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng thi công công trình, đảm bảo ATLĐ_VSMT_PCCN

- Công tác nghiệm thu PCCC, nghiệm thu hoàn thành dự án với Cơ quan quản lý Nhà nước

- Phương án cụ thể và kịp thời để giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh tại công trưởng.

4. Phối hợp chặt chẽ với các Phòng/ Ban nghiệp vụ, chức năng có liên quan nhằm triển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất.

5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và/hoặc theo yêu cầu của Trưởng/Phó phòng/ Cấp có thẩm quyền tại từng thời điểm.