Tuyển Kiến trúc sư BIM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Hà Nội Aqua Central, 44 Yên Phụ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chủ trì điều phối hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công cảnh quan cho các giai đoạn thiết kế, đảm bảo hồ sơ đạt chất lượng và tiến độ theo yêu cầu cũng như đúng ý tưởng đã được phê duyệt. Kiểm tra đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

- Kiểm soát hố sơ bản vẽ và phối hợp với các bộ môn Quy hoạch, kiến trúc công trình, Kết cấu, hạ tầng, MEP.

- Định kỳ kiểm tra công trường, giám sát bản quyền tác giả, kiểm soát thực trạng hồ sơ thiết kế, thực tế thi công khớp với hồ sơ đã duyệt.

- Phối hợp với các Phòng ban để thực hiện, chuẩn bị hồ sơ thiết kế phục vụ cho các hoạt động triển khai, phát triển dự án.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kiến trúc, Cảnh quan hoặc các chuyên ngành có liên quan.

2. Kinh nghiệm: 10 năm kinh nghiệm tại vị trí thiết kế, kiểm soát thiết kế cảnh quan. Ưu tiên ứng viên đã từng làm tại các chủ đầu tư bất động sản và đã từng tham gia những dự án có quy mô lớn.

3. Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Tại BIM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BIM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin